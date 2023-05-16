CHP medyasında küçük ortaklara isyan: Şişirilmiş balonmuşlar

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı.

Seçimin ardından CHP medyası ise ilk iş olarak ittifakın küçük ortakları Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni hedef aldı.

"ŞİŞİRİLMİŞ BALONMUŞLAR"

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşe yazısında, ilk turun galibinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekerek, Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'den oy alamadığını ifade etti.

Tezkan, "Demek ki Babacan'ın da, Davutoğlu'nun da tabanı yokmuş. AKP'den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kağıttan kaplanmışlar... Kendilerini iyi pazarlamışlar!..." dedi.

"DP İSE TAM FİYASKO, ŞİŞİRİLMİŞ BALON BİLE DEĞİLDİ"

Saadet Partisi'nin de oyunun çok düşük olduğunu ama simgesel öneminin olduğunu savunan Tezkan, "DP ise tam fiyasko. Şişirilmiş balon bile değildi! Seçime tek başına girseydi 50 bin oy alamazdı üç milletvekilliği kaptı." ifadelerini kullandı.

"ADAM KAZANDI"

Öte yandan Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ise, seçim sonuçlarının ardından T24'teki "Adam kazandı" başlıklı köşe yazısıyla yazmaya ara verdiğini duyurdu. "İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

YAZILARIMA ARA VERECEĞİM

Mehmet Y. Yılmaz, yazısında şunları söyledi:

"Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazılarıma ara veriyorum."