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  • CHP trolü Jahrein iğrençlikte sınırı tanımadı! Yayına bağlanan gence küfüler yağdırdı
Medya

CHP trolü Jahrein iğrençlikte sınırı tanımadı! Yayına bağlanan gence küfüler yağdırdı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyada 'Jahrein' olarak tanınan Ahmet Sonuç, Twitch yayınına bağlanan gence ağza alınmayacak sözler söyledi. İğrençlikte sınır tanımayan Jahrein, yayınladığı programa bağlanan ve annesinin AK Partili olduğunu öğrendiği gence küfür ederek hakaretler savurdu.

21 Mayıs 2023 Pazar 00:25 - Güncelleme:
CHP trolü Jahrein iğrençlikte sınırı tanımadı! Yayına bağlanan gence küfüler yağdırdı
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14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından çılgına dönen muhalif kitle, vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle saldırmaya devam ediyor. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaptığı Twitch yayında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.

ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s...." diyerek küfür etti.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARAMIŞTI

Kendisini 'CHP'nin beton Atatürkçü has evladı' olarak niteleyen Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da sosyal medya hesabından duyurtmıştı. Sonuç, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti!" ifadesini kullanmıştı.

Bir gencin annesine sadece AK Partili olduğu için iğrenç küfürler eden Ahmet Sonuç'a sosyal medyada tepki yorumları yapıldı.

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