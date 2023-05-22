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Medya

CHP'den 3 vekil koparan küçük ortak alay konusu oldu: Dışarı çık da konuşsana!

CHP'den 3 milletvekili koparan, 7'li koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla'da ziyaretleri kapsamında alay konusu oldu. Meydanlarda değil de CHP seçim bürolarında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplayan Uysal'a vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren kullanıcılar, 'Çantalı teyzemden mi oy istiyorsun abi dışarı çık da konuşsana. Lider gibi lider, bakın kendi seçmenini ikna ediyor.' dedi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
CHP'den 3 vekil koparan küçük ortak alay konusu oldu: Dışarı çık da konuşsana!
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6'lı masanın ortağı Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'da şok yaşadı. Milletvekili seçimlerine CHP listesinden girerek Meclis'e 3 vekil sokan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beklediği ilgiyi göremedi.

CHP TEŞKİLATINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Yatağan, Menteşe, Ula, Ortaca, Seydikemer ve Dalaman'da CHP seçim irtibat merkezlerini ziyaret eden Uysal'a az sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Gültekin Uysal, CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'nda konuşma yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Uysal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkat çekti. Uysal'ın seçim çalışması sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çantalı teyzemden mi oy istiyorsun abi dışarı çık da konuşsana. Lider gibi lider, bakın kendi seçmenini ikna ediyor. Baya bir kişiyi ikna etmiştir" ifadelerini kullandı.

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