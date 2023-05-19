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  • CHP'li Özkan böyle itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
Medya

CHP'li Özkan böyle itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

Terör örgütü PKK tarafından desteklenen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avanesi 'Oylar çalındı' iddialarını ortaya atmıştı. Konu hakkında bir televizyon programında konuşan CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, bu iddiaları yalanladı. İtiraf gibi açıklama yapan CHP'li Özkan, 'Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez.' dedi.

19 Mayıs 2023 Cuma 00:58 - Güncelleme:
CHP'li Özkan böyle itiraf etti: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN 'OYLAR ÇALINDI' İDDİALARINA YALANLAMA

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddialarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR"

CHP'li Tuncay Özkan canlı yayınında kendi tabanının 'Oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan "Kazanıyoruz, öndeyiz" manipülasyonlarının ardından özellikle sosyal medyada "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde ifadelerle provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

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