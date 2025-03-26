İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğunu iddia ettiği yerli ve milli markalara boykot çağrısında bulundu.

Muhalifler de, İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri hedef tahtasına koydu.

INSTAGRAM FENOMENİ BELOVACIKLI CHP'LİLERİN LİNÇ KÜLTÜRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada kas gelişimine ilişkin içerikler üreten ve büyükşehirlerde spor salonu işletmeciliği yapan Instagram fenomeni Barış Okan Belovacıklı, İmamoğlu'na destek vermediği gerekçesiyle linç edildiğini açıkladı.

"BU DA MUHALEFET TERÖRÜ MÜ?"

"Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım" diyen Belovacıklı, "Sizleri sokaklara çağıranlar gün gelince sizi sokağın ortasında bırakanlar olacaktır." diye konuştu. Yaşananları muhalefet terörü olarak niteleyen Belovacıklı, "İsteyen salonlarımı boykot eder isteyen ajanslar beni ban listesine koyar. En fazla basar giderim" dedi.

Belovacıklı'nın gençleri uyaran paylaşımı şöyle:

Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü yazıp, Fon müziğine Kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim. Ama şunu bilin, gerek "Gezi" gerek şimdi, hiç bir zaman şiddete evrilebilme ihtimali yüksek sokak olaylarını desteklemedim, gençleri sokağa çıkmaya teşvik etmedim. Sizleri sokaklara çağıranlar gün gelince sizi sokağın ortasında bırakanlar olacaktır. Harcanabilir kahramanlar olmayın.