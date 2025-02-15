Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için yeni düzenleme hayata geçirildi. Düzenleme ile elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak. Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.

2024 YILI TÜKETİM RAKAMLARINA BAKILACAK

Yeni tarife düzenlemesinde 2024 yılı tüketimine bakılacak. Geçtiğimiz yıl toplam tüketimi 5000 bin kilovatsaat olan şubat ayı ile birlikte maliyet bazlı tarifeye geçecek. Geçtiğimiz yıl aylık ortalama tüketimi 417 kilovatsaat yani 1047 TL olan bu kapsama dahil olacak. Bu kişilerin tüketimi bu yıl geçtiğimiz yılın altına düşse de tüketimleri maliyet bazlı tarifeye göre faturalandırılacak.

TÜKETİMLERİ NE OLURSA OLSUN FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

Geçtiğimiz yılki tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olanlar bu yıl yaptıkları tüketimleri için sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek. Yani geçtiğimiz yıl toplam tüketimi 5000 kWh'nin altında olan tüketicilerin bu yılki tüketimleri ne olursa olsun bahsedilen fiyat artışları olmayacaktır.

CHP'NİN ALGI OPERASYONUNA TEPKİ

24 TV Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Ömer Özkök, 24 TV'de ekranlara gelen 'Günün Manşeti' programında CHP'nin elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeye yönelik algı çalışmalarına cevap verdi.

İstanbul'daki su zammı ile devletin elektrik tarifelerindeki düzenlemesini karşılaştıran 24 TV GYY Özkök, "Geçtiğimiz haftadan beri devem eden tezvirat ne? Ekrem İmamoğlu göreve geldiği an itibariyle bugünle kıyasladığında İstanbul'da yüzde 1000 artan bir su faturası var. İstanbul'da su fiyatı 10 kat artı. Suya yüzde 1000 zam geldi. Dolayısıyla su faturası elektrik faturasını geçti. Bu elektriğin ucuzladığı anlamına gelmiyor. Biz elektriği dışarıdan aldığımız doğal gaz ile üretiyoruz kahir ekseriyetle." dedi.

ÖZKÖK: DEVLET DİYOR Kİ 'BU İŞİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖRE PLANLAYACAĞIM'

Elektrikteki yeni tarife düzenlemesinden sadece 3 milyon abonenin etkileneceğine dikkat çeken Özkök, "Enerji Bakanlığı birkaç yıldır vatandaşların tamamına yönelik bir fatura desteği veriyor. Çoğu kişi bunun farkında değil. Vatandaşın elektrik faturasının bir kısmını devlet karşılıyor. Vatandaş faturada devletin ödediğinden geriye kalanı görüyor. Enerji Bakanlığı geçtiğimiz yılsonuna doğru yeni bir düzenlemenin bilgisini vermişti. Denildi ki '1 Şubat itibariyle belli bir tüketimin üzerinde olanlara bu desteği keseceğiz.' Devlet diyor ki 'bu işi ihtiyaç sahiplerine göre planlayacağım.' 42 milyon elektrik abonesinin sadece cüzi miktarı belirlenen kotanını üzerinde tüketim yapıyor. Kalan abonelere teşvik devam edecek." ifadelerini kullandı.

"1050 LİRALIK FATURA 2000 LİRA OLMAYACAK"

"Bir yaygara ki sorma gitsin. '1050 liralık fatura 2000 lira olacak soygun düzeni' böyle bir şey olmayacak. 1050 liralık fatura 2000 lira olmayacak. Devlet vermiş olduğu teşviği eğer sen tasarrufunu sürdürmezsen 2024 tüketimine bakılacak. Benim buradaki itirazım CHP korosunun tezviratına. Sen (İmamoğlu) suya yüzde 1000 zam yap. Kimsenin gıkı çıkmasın. 1 lira olan İSPARK'ı 150 lira yap herkes sussun. Ondan sonra 'vay elektrik faturasına destekler kesilecek' diye konuş." dedi.

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