CHP'nin vaatlerinin yerinde yeller esiyor! “Deprem bölgesinde bırakın bir milyona yakın konutu üç beş tane bile yapamazlar”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Gaziemir Aktepe Emrez'de yapılan 10 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi bir türlü bitmek bilmedi. Söz konusu konut projesinin 10 yıl önce hazırlandığı ancak 7 ay önce 7'li koalisyon cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı ortaya çıktı. 7 ay önce temeli atılan projede o günden sonra tek bir çivi bile çakılmadığı gibi önlem alınmadığı için yanından geçen çift şeritli yol da inşaat alanına çöktü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun sözde temelini attığı konut projesi sırasında dökülen beton daha sonra kırılarak ilk başta yapılması gereken temel güçlendirilmeye başlandı.

"ÜÇ BEŞ TANE KONUT BİLE YAPMAYI BECEREMEZ"

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye'nin bitiremediği kentsel dönüşüme tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi.

"Devam eden bir kentsel dönüşüm projesi var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan AK Partili Dağ, "Sadece yedi aydır değil, neredeyse 10 yıldır temeli dahi atılmayan bir proje burası. 7 ay önce temeli atılmış. Temel atıldıktan sonra da neredeyse daha en temel noktada kalmış bir iş. Bizim çağrımız şudur. Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacak. Bu projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığına devretsin. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bunu yaparız. Aktepe Emre Gaziemir hemşehrilerimizi de mağdur etmeyiz. Onun için onlara yeniden çağrıda bulunuyoruz. Bu projeyi behamihal ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredin. Sizin bunu yapma beceriniz yok. Zaten bunu yapamayan da deprem bölgesinde bırakın bir milyona yakın konutu yapmayı üç beş tane konut bile yapmayı beceremez. Bu da aslında bunun en büyük göstergesi." dedi.

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde temelini attığı konutlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"DÖKÜLEN BETON TEKRAR SONRASINDA KIRILDI"

CHP yönetimindeki İzmir Belediyesi'nin 15 yıldır sadece 960 tane konut yapabildiğine dikkat çeken Atmaca, "Aktepe Emrez bölgesi İzmir'in 120 hektarlık en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. 10 yıldır bölgenin imar planları yapılmadı. Şu anda da arkamızda gördüğümüz alanda toplam 10 bin konutun yaklaşık yüzde üçünün temeli atılma çalışması yapılıyor. Eylül ayında sanıyorum 25 Eylül'de Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Temel atma töreni yapıldı. Fakat dökülen beton tekrar sonrasında kırılarak zemin güçlendirilme çalışmaları devam ettirildi. Halen daha bugün itibariyle buradaki konutların temellerinin yapılması süreci gerçekleşmiş değil. Ayrıca arkada Altan Aydın Caddesi dört şeritli yol. Bu yolunda tekli tedbirler alınmamasıyla ilgili iki şeridi inşaat alanına heyelan şeklinde göçtü. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümle imtihanı bu şekilde devam ediyor. 15 yıldır 960 tane konut yapabilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet verecekler onu bilmiyoruz. Deprem konutlarını da yapmalarında mümkün olmadığını buradan görüyoruz. Ayrıca Uzundere'deki 224 tane büyükşehir belediyesine ait konutun depremzede yurttaşlarımıza verilmesiyle ilgili önergeyi de reddettiler. Sürecin tahminen 30 yıl sürmesi muhtemel." diye konuştu.