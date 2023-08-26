CHP'yi seçim hezimeti korkusu sardı: Bunu yapmazsak kaybedeceğimiz bir gerçek

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, istifaya yanaşmazken mağlubiyet faturasını da MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatırken, özellikle İmamoğlu'nun Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağına yönelik sinyaller veren İmamoğlu, kurultayda beklediği etkiyi yaratamayınca direksiyonu İBB Başkanlığı adaylığına kırarak Özgür Özel'e destek verme kararı aldı.

CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ



Seçimlerden sonra bir türlü toparlanamayan ve kurultay gerginliği yaşanan CHP'de Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi. İşte Murat Emir'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İTTİFAK İÇİN BAZI ŞEYLERİN ALTINI DAHA AZ ÇİZDİK



Değişim deniyor ama burada istekleri kamuoyu önünde paylaşmak gerekir. Sağa yanaştığımız söyleniyor ittifak yaptığımız için bazı şeylerin altını daha az çizer olduk.

İKTİDAR YAPMAZSAK GENELİ DE YERELİ DE KAZANAMAYIZ

İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek. İttifak yapmak mecburiyetindeyiz. Daha önce söylediğimiz kavramların altını daha az çiziyoruz buraları daha vurgulu siyasi söylem haline getirmeliydik.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANIYOR

28 Mayıs'ta bir başarısız oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bir değişim talebi başladı ve bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Partiye zarar vermeden bu işin yapılması gerekir. Bunun çözümü de kurultay.