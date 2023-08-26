İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • CHP'yi seçim hezimeti korkusu sardı: Bunu yapmazsak kaybedeceğimiz bir gerçek
Medya

CHP'yi seçim hezimeti korkusu sardı: Bunu yapmazsak kaybedeceğimiz bir gerçek

28 Mayıs'ta başarısız olduklarını dile getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerel seçimlerle ilgili itirafta bulundu. Emir, 'İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek' dedi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:59 - Güncelleme:
CHP'yi seçim hezimeti korkusu sardı: Bunu yapmazsak kaybedeceğimiz bir gerçek
ABONE OL

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, istifaya yanaşmazken mağlubiyet faturasını da MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatırken, özellikle İmamoğlu'nun Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağına yönelik sinyaller veren İmamoğlu, kurultayda beklediği etkiyi yaratamayınca direksiyonu İBB Başkanlığı adaylığına kırarak Özgür Özel'e destek verme kararı aldı.

CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Seçimlerden sonra bir türlü toparlanamayan ve kurultay gerginliği yaşanan CHP'de Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında seçim sürecini değerlendirdi. İşte Murat Emir'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İTTİFAK İÇİN BAZI ŞEYLERİN ALTINI DAHA AZ ÇİZDİK

Değişim deniyor ama burada istekleri kamuoyu önünde paylaşmak gerekir. Sağa yanaştığımız söyleniyor ittifak yaptığımız için bazı şeylerin altını daha az çizer olduk.

İKTİDAR YAPMAZSAK GENELİ DE YERELİ DE KAZANAMAYIZ

İttifak olmazsa ne genel ne de yerel yönetimlerde iktidar olamayacağımız açık bir gerçek. İttifak yapmak mecburiyetindeyiz. Daha önce söylediğimiz kavramların altını daha az çiziyoruz buraları daha vurgulu siyasi söylem haline getirmeliydik.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANIYOR

28 Mayıs'ta bir başarısız oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bir değişim talebi başladı ve bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Partiye zarar vermeden bu işin yapılması gerekir. Bunun çözümü de kurultay.

  • Murat Emir
  • yerel seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.