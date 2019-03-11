Çukur 57. Yeni Bölüm Fragmanı yayında mı? Çukur son bölüm Vartolu, Celasun’un getirdiği adamlarla birlikte bara gidiyor

Show TV’nin ve Türk televizyonlarının en çok izlenen Çukur dizisinin yapımını Ay Yapım üstleniyor. Yapımcı koltuğunda Kerem Çatay ve Pelin Diştaş Yaşaroğlu, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli, senaryosunu ise Gökhan Horzum üstleniyor. Çukur dizisi yayınlandığı son bölümü ile reyting rekoru kırdı. Birbirinden farklı aksiyon sahneleriyle izleyiciyi televizyona bağlayan dizi izleyiciden tam not aldı. Sonraki bölümleri heyecanla beklenen Çukur dizisinde, İstanbul’un mahallelerinden olan Çukur’u kontrol altında tutan Koçovalı ailesini konu alıyor. Koçovalı ailesinin kontrolünü bozmak isteyen yeni bir grup ile olan olaylar anlatılıyor. Çukur’un son bölümünde Vartolu, Celasun’un getirdiği adamlarla birlikte bara gidiyor. Bar darma duman oluyor. Vartolu, barın sahibi olan Ercüment ile konuşuyor. Mekanların kendisine ne kadar kazandıracağını soruyor. İşte beklenen Çukur 57. yeni bölüm fragmanı ve 56. Son bölümü ile ilgili detaylar…

ÇUKUR 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur’da 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz.



ÇUKUR 56. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu, Celasun’un getirdiği adamlarla birlikte bara gidiyor. Bar darma duman oluyor. Vartolu, barın sahibi olan Ercüment ile konuşuyor. Mekanların kendisine ne kadar kazandıracağını soruyor.

ÇUKUR DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Çukur 2. Sezon 19. Bölümünde; İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto’nun isteği İdris’i önemli bir karar aşamasına getirecek. Yamaç ve İdris’in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur’a geri dönecek. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç’ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur’dakilere eski günleri hatırlatacak. Koçovalıların, Karakuzuların üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto’nun talebiyle daha da güçlenecek. Cumali ve Salih’in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel’in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak.

Çukur Dizisinde Erkan Kolçak Köstendil Adından Söz Ettiriyor

Haftanın neredeyse hergünü her televizyon kanalında iddaalı diziler yer alıyor. Bu diziler arasında hatrı sayılır reyting oranları alan show tv'nin dizisi çukur'da yer alıyor. İçerde dizisinin bir kısım oyuncusunun yer aldığı çukur dizisi diğer oyuncuları ile de göz dolduruyor. Her dizide olduğu gibi bu dizide de izleyiciye kendini sevdiren Vartolu Erkan Kolçak Köstendil son dönemin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.





ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?





Çukur dizisinde İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?