Cumartesi reyting zirvesinde kim var? 10 Nisan 2021 Total Reyting sonuçları

11 Nisan 2021 Pazar 09:17 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 09:17

10 Nisan reyting AB ve Total sonuçları, açıklandı. Dün akşamki yarışta Survivor 2021, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, İbo Show, Kuzey Yıldızı ilk Aşk ve Kardeşlerim dizileri ekrana geldi. 10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin Total reyting sonuçları TİAK tarafından belirleniyor. Yayınlanan dizilerin reyting yarışına haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cumartesi dizilerinin AB ve Total reyting sonuçları

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 10 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 10 Nisan 2021 reyting sonuçları...

10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR TV8

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 IBO SHOW STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 IBO SHOW STAR TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 IBO SHOW OZET STAR TV