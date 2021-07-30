İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4076
  • EURO
    10,0348
  • ALTIN
    494
  • BIST100
    1382.88
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Cumhuriyet'ten göz göre göre İHA yalanı
Medya

Cumhuriyet'ten göz göre göre İHA yalanı

Çok sayıda ilimizde çıkan yangınlara karşı İHA'larla mücadeleyi görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi 'İHA'lar nerede?' deyip Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 13:36 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:49
ABONE OL

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanılmasını görmeyip Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet, "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı. Oysa yangınlara müdahalede dokuz adet İHA aktif olarak kullanıldı.

Türkiye'nin farklı noktalarında 28 Temmuz'dan bu yana toplam 71 orman yangını çıktı. Büyük hasara yol açan ve kimi yerlerde yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlara müdahalede tüm imkanları seferber edildi.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı. Yetkililer, 9 adet İHA'nın aktif olarak alevlerin söndürülme çalışmalarında kullanıldığı bilgisini paylaştı.

YANGINI BIRAKIP İHA'LARI HEDEF ALDILAR

Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞMIŞTI

Yangınlarla mücadele sürerken Bakan Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin İHA'dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi gerçekleştirmişti. Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından bu gelişmeyi alıntılayıp Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor. Bayraktar TB2 İHA'larımız Yeşil Vatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor" mesajını paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.