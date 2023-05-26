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Medya

Dakikalar içinde büyük beğeni topladı: Bir oy Türkiye Yüzyılını müjdeler

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Bu süreçte AK Parti'den büyük beğeni toplayan yeni bir reklam filmi geldi. 28 Mayıs'taki seçimde kullanılacak tek bir oyun önemli olduğuna dikkat çekilen filmde, 'Bir oydan ne olur deme, neler olmaz ki! 29 Mayıs'ta tıpkı bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy.' ifadeleri kullanıldı.

26 Mayıs 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Dakikalar içinde büyük beğeni topladı: Bir oy Türkiye Yüzyılını müjdeler
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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına giderek oyunu kullanacak. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor.

AK Parti tarafından hazırlanan ve 28 Mayıs'ta verilecek her bir oyun önemine dikkat çekilen yeni reklam filmi büyük beğeni topladı. İşte o çarpıcı reklam filmi...

"BİR OY TÜRKİYE YÜZYILI'NI MÜJDELER"

Reklam filminde şu ifadeler kullanıldı:

Bir oydan ne olur deme, neler olmaz ki! 29 Mayıs'ta tıpkı bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy. Bizi biz yapan, yerli ve milli olan ne varsa, ne varsa bu eşsiz toprakları vatan yapan, yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'DİR, TÜRKİYE ERDOĞAN"

Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının sesi olur nefesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen Ay Yıldıza eşlik eder her bir oy. Unutma bir oy tamamlar atılan adımları, kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz, bozar bütün oyunları, kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Erdoğan Türkiye'dir, Türkiye Erdoğan. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.

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