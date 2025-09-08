24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu.

"KİM 'DEPREM OLACAK' DİYORSA, BANA SÖYLESİN"

Kim 'Deprem olacak' diyorsa, bana söylesin; ben de deprem olup olmayacağını ve fayın varlığını söylerim. Adalar fayı diyorlar, Adalar'da o fay yok. Demek ki deprem olmayacak demem ama o fay yok. O fay kırılmış geri kalanı yok. Tarih boyunca bütün İstanbul depremleri nerede olmuş? Yalova Çınarcık'ın güneyinden başlayıp Mudurnu'ya kadar giden hat boyunca 1509, 1719, 1766,1894, 1999 depremleri hep bu fay üzerinde oluşmuş. Bahsettiğim beş lamba yanıp sönüyor. Bunu en iyi anlayan Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu oldu. Arkadaşlar, '250 yılda bir deprem oluyor zamanı geldi.' demişti. '1894'te fay vardı kırıldı' dedim. 'Baktık İstanbul'da o yıla göre 5 katı bina yıkılmış o zaman Üşümezsoy haklı İstanbul'da deprem olmuş.' diyorlar. O zaman bu 250 yılda bir deprem olacak tezini ve Adalar fayında deprem olacak tezini yıkıyor. Gemli ve İstanbul'da yakın zamanda yok. Bütün İstanbul depremler bu fay üzerinde olmuş.

'BALİKESİR'DE 4.9 VE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER'

'6.1'LİK ya da 6.2'lik bir depremin teorik olarak en büyük artçısı 5.1 olabilir. Güneyde sınır olan bir dağda bir çok küçük fayda tali komşu faylara yüklenerek tetiklemeler yapıyor olabilir. Meslek anlamında yanılmadım. Ama diğer konularda yanıldığım meseleler var. Hayatta kendini zorlamıyorsan gelişme yoktur.

Bilgiye çok uğraşarak hükmettiğim için meslek anlamında yanılmadım. Ama diğer konularda yanıldığım meseleler var. Onlar da para konularıdır. O kadar çok uğraşıyorum ki. Babalarımızdan ilerde çocuklarımızdan geride olalım. Kendi düşüncelerimizde kendimizi aşalım. Bu zorlamadan zevk aldığın zaman yanılmıyorsun.

HAYATTA KENDİNİ ZORLAMIYORSAN GELİŞME YOKTUR

"Adalar'da 65 kilometrede, ondan sonra 75 kilometrede bir başka fay var. İkisi birlikte kırılırsa şu olur, bu olur" diyorlar. Ben diyorum ki, Adalar'daki fay ölü. Eğer onlar ne dediğini bilse, benim onları çürütme tezimi anlayacaklar.

Ben yalnızca 30 kilometrelik bir fay var o deprem de oldu. Deprem olmayacak demiyorum. Onlar ne diyor? 'Adalar'da 65 kilometrede, ondan sonra 75 kilometrede bir başka fay var. İkisi birlikte kırılırsa şu olur, bu olur' diyorlar. Ben diyorum ki, Adalar'daki fay ölü. Eğer onlar ne dediğini bilse, benim onları çürütme tezimi anlayacaklar. Bu basit cümleleri kafalarında nakşettiklerinde meseleyi anlayacaklar.