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Medya

Dezenformasyona geçit yok! CHP'li Veli Ağbaba'nın yalan çürütüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın TSK hakkındaki asılsız ve gerçek dışı iddiası İletişim Başkalığınca çürütüldü. CHP'li Ağbaba'nın 'TSK'ya Suriyeli Subay ve Astsubaylar alındı' iddiasının doğru olmadığını aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verdi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:49 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok! CHP'li Veli Ağbaba'nın yalan çürütüldü
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İletişim Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaları yalanladı.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN YALAN ÇÜRÜTÜLDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından ortaya atılan, "TSK'ya Suriyeli Subay ve Astsubaylar alındı" iddiasının doğru olmadığını aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞANLARIN TEŞVİKİNDEN TASARRUF EDİLECEK" İDDİASI YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aynı zamanda "Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde gelir düştüğü için çalışanlarının teşvikinden tasarruf edilecek" iddiasına da cevap verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022 ve 2023 yıllarında, 'Performans Ödemeleri'nde ciddi artışlar yapılmış ve yeniden bir artış planlandığı bildirilmiştir. Detaylar aşağıdadır."

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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