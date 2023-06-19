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Medya

Dezenformasyona geçit yok! DMM: 'Hatay Özerk Yönetimi kuruldu' iddiası doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok! DMM: 'Hatay Özerk Yönetimi kuruldu' iddiası doğru değildir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı" iddiaları hakkında açıklamaa bulundu.

İddiaların doğru olmadığının altını çizen DMM paylaşımında, ""Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı" iddiası doğru değildir. Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Provokatörlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

DMM paylaşımında ayrıca şu ifadeler yer aldı;

Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir.

Sosyal medya hesabından, "Başkanlık görevine Ebu Hassan Saidi getirildi" iddiasıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi de Dubai'nin Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed'dir.

Ayrıca FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarının, 14 saat önce paylaşım yapmaya başlayan bahse konu sosyal medya hesabını hızla yaymaya çalıştığı belirlenmiştir. Sosyal medya hesabı ve kullanıcısıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir ve süreç takip edilmektedir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmaya ve milletimizi provoke etmeye çalışan bu gibi sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlarına itibar edilmemelidir.

"Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı" iddiası doğru değildir.

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