İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Disney+ rezaletine en dikkat çeken tepki: Neredesiniz sözde Atatürkçüler
Medya

Disney+ rezaletine en dikkat çeken tepki: Neredesiniz sözde Atatürkçüler

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisinin Disney'de yayınlanmasının iptal edilmesi üzerine başlayan tepkiler devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Disney'in Atatürk dizisini yayınlamamasına tepki göstermeyenleri sert bir dille eleştirdi. Atatürkçülük şemsiyesi altına sığınan sözde ünlülere tepki gösteren AK Partili Cevizoğlu, 'Nerede bu sözde Atatürkçüler' dedi.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Disney+ rezaletine en dikkat çeken tepki: Neredesiniz sözde Atatürkçüler
ABONE OL
Disney+ geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisini skandal bir kararla yayınlamayacağını açıklamıştı. Söz konusu rezalete, AK Parti ile belli bir kesimden tepki gelirken Atatürkçüyüm diye geçinen kesimden hiçbir eleştiri ve tepki gelmedi.


Son olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Disney skandalına ses çıkarmayan ünlü ve siyasetçilere tepki gösterdi. AK Partili Cevizoğlu, söz konusu rezalete Atatürkçüyüm diye geçinen kesimden hiçbir tepki gelmediğini söyledi.

"ATATÜRKÇÜYÜZ SÖZLERİNİN ARKASINA SIĞINANLARDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR TEPKİ GELMEDİ"

AK Parti İstanbul milletvekili Sosyolog Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Disney+'a tepki göstermeyen siyaset ve sanat dünyasından isimlere açtı ağzını yumdu gözünü. Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisinin Disney'de yayınlanmasının iptal edilmesi üzerine başlayan tepkiler devam ederken, Atatürk ve Atatürkçülük şemsiyesi altına sığınan sanat ve siyaset dünyasından, bu duruma sessiz kalan isimleri eleştiren Cevizoğlu, 'Biz Atatürk'ün partisiyiz, bizim partimizi Atatürk kurdu, biz hala Atatürkçüyüz gibi sözlerin arkasına sığınanlardan çok güçlü bir tepki gelmedi. Niye gelmedi ya? Ermeni lobisinden mi korkuyorsunuz? Atatürkçü değil misiniz? Suskunluğunuzun arkasında maddi veya manevi menfaat mi var.' diyerek özellikle saydığı isimleri ağır sözlerle eleştirdi

  • Ataturk dizisi
  • Disney
  • tepkiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.