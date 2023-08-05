Disney+ rezaletine en dikkat çeken tepki: Neredesiniz sözde Atatürkçüler

Disney+ geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisini skandal bir kararla yayınlamayacağını açıklamıştı. Söz konusu rezalete, AK Parti ile belli bir kesimden tepki gelirken Atatürkçüyüm diye geçinen kesimden hiçbir eleştiri ve tepki gelmedi.





Son olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Disney skandalına ses çıkarmayan ünlü ve siyasetçilere tepki gösterdi. AK Partili Cevizoğlu, söz konusu rezalete Atatürkçüyüm diye geçinen kesimden hiçbir tepki gelmediğini söyledi.

"ATATÜRKÇÜYÜZ SÖZLERİNİN ARKASINA SIĞINANLARDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR TEPKİ GELMEDİ"

AK Parti İstanbul milletvekili Sosyolog Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Disney+'a tepki göstermeyen siyaset ve sanat dünyasından isimlere açtı ağzını yumdu gözünü. Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan Atatürk dizisinin Disney'de yayınlanmasının iptal edilmesi üzerine başlayan tepkiler devam ederken, Atatürk ve Atatürkçülük şemsiyesi altına sığınan sanat ve siyaset dünyasından, bu duruma sessiz kalan isimleri eleştiren Cevizoğlu, 'Biz Atatürk'ün partisiyiz, bizim partimizi Atatürk kurdu, biz hala Atatürkçüyüz gibi sözlerin arkasına sığınanlardan çok güçlü bir tepki gelmedi. Niye gelmedi ya? Ermeni lobisinden mi korkuyorsunuz? Atatürkçü değil misiniz? Suskunluğunuzun arkasında maddi veya manevi menfaat mi var.' diyerek özellikle saydığı isimleri ağır sözlerle eleştirdi