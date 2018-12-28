Diyanet TV Canlı İzle Diyanet TV frekans bilgileri Canlı Yayın nasıl izlenir

Diyanet TV frekans bilgileri ve canlı yayın izleme linki Star.Com.Tr'de. Diyanet TV frekans bilgileri, bugün yapılacak hac kura çekilişini canlı yayında izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Hac kura sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Böylece 2019 yılında Hac ibadetini kutsal topraklarda yerine getirecek vatandaşlar belirlenecek. Diyanet TV canlı izleme linki, hacı adayları tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 2019 yılında kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirme şansı yakalayacak hacı adaylarını yapacağı kura çekilişiyle belirleyecek. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda çekilişi yapılan hac kura sonuçları asil ve yedek listeleri saat 23.00'da yayınlanacak. Diyanet sorgulama ekranı ile birlikte hac kura sonuçlarını sitesinden ilan edecek. Hacılık çekişine katılan adaylar kura sonuçlarını TC numarası ile sorgulama yaparak öğrenebilecek. Diyanet TV canlı izleme linki ve Diyanet TV frekans bilgileri son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

2019 yılı hac kuraları çekişi canlı yayınla bilgisayar ortamında şu anda yapıldı. Haca gitmek için bu sene 1 milyon 892 bin 724 kişi başvuru yaptı. Yukardaki playerden hac kura çekişini izleyebilirsiniz. TRT Diyanet hac kura çekilişi canlı yayını Yotube üzerinden devam ediyor. Diyanet TV canlı hac kura çekilişini internethaber.com sitesinden izleyebilirsiniz.

DİYANET HAC ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 2019

Hac kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Bugün saat 15.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

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DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

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