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Medya

Dünya medyasının gündeminde: Tarihin akışını değiştirebilir

Dünya medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak verdiği seçim startını manşetlere taşıdı. New York Times'in seçimi konu alan analizinde 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların asrın felaketinin de etkisiyle tarihin akışını beklenmedik şekilde değiştirebileceğine vurgu yapıldı.

12 Mart 2023 Pazar 08:08 - Güncelleme:
Dünya medyasının gündeminde: Tarihin akışını değiştirebilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün seçimin startını verdi. "Dünyanın 2023'teki en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak" şeklinde başlıklar atan dünya medyası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağı resmileşmesinin ardından gözlerini bir kez daha ülkemize çevirdi. Seçim tarihini son dakika olarak duyuran yabancı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik açıklamalarına dikkat çekti.

ABD merkezli Politico, resmi seçim tarihinin kesinleştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim konuşmasında depremin ardından yaşanan toparlanma ve birlik sürecine büyük yer verdiğinin altı çizildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 14 Mayıs'ı 'yıkımın izlerini silecek hayırlı bir yarışa' dönüştürmek istediklerini söyledi' ifadelerine yer verildi.

Amerika'nın en etkili gazetelerinden olan Washington Post (WP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'deki deprem felaketine dikkat çektiğini söyleyen Washington Post, 14 Mayıs'ın Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en önemli seçim olduğuna vurgu yaptı.

Yunan Protothema Gazetesi, imza törenini manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle taşıdı. Haberinde Erdoğan'ın, "Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor" sözlerine de yer verdi. Erdoğan'ın "Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerine vurgu yaptı. Seçim anketlerinin sonuçlarına da yer veren gazete, AK Parti'nin her zaman olduğu gibi bu seçimleri de önde götürdüğünün altını çizdi.

Yunan Kathimerini Gazetesi, Erdoğan'ın seçimlere resmiyet kazandıran imzayı atmasını manşetten duyurdu. 6'lı koalisyonun anlaşmazlıklarla dolu bir süreç içinden zor çıktığına değindi.

Euronews, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında özellikle deprem vurgusu yaptığı belirtildi. "Seçim sürecinde gündemimiz yine depremzedelerin yaralarının sarılması" olacak sözlerine yer verildi.

Al Monitor, "Türkiye'de seçim yarışları resmen başlıyor" dedi.

New York Times'in seçimi konu alan analizinde 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların asrın felaketinin de etkisiyle tarihin akışını beklenmedik şekilde değiştirebileceğine vurgu yapıldı.

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