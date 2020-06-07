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Medya

Enheduanna nedir? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Enheduanna sorusunun cevabı

Enheduanna nedir, kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 60 bin lira değerindeki 'Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?' sorusu yarışmaya damga vurdu.Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında Enheduanna sorusu izleyicileri meraklandırdı. Peki Enheduanna nedir? İşte tarihteki ilk yazar Enheduanna ile ilgili merak edilenler...

07 Haziran 2020 Pazar  13:36 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 13:36
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Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60 bin liralık "Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?" sorusu damga vurdu. Yarışmayı izleyenler Enheduanna nedir, tarihte ilk yazar olan Enheduanna kimdir? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte yarışmaya damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'deki Enheduanna sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümünde sorulan Enheduanna sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 'Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?' sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

ENHEDUANNA NEDİR?

Enheduanna kelimesinin anlamı ve ne olduğu merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nın son bölümünde sorulan 'Tarihte adı bilinen ilk yazar olan Enheduanna için hangisi doğrudur?' sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

Enheduanna, Akad Kralı Sargon'un ve yüksek olasılıkla Kraliçe Tashlultum'un kızı. Tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar, hatta bazı kaynaklara göre ilk şair ve yazardır. Sümerlerin aşk tanrıçası İnanna'ya yazdığı lirik şiirleriyle ünlüdür.

İşte soru ve yanıtı:

Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve yaklaşık 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?

A- Bir kraldır

B- Bir kadındır (Doğru cevap)

C- Bir askerdir

D- Bir köledir

Serrac, zafer kutlamalarını uçaktan seyretti

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