Erem Şentürk 8 Mart Pazartesi'den itibaren 24 TV'de

05 Mart 2021 Cuma 13:37 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 13:48

Deneyimli gazeteci Erem Şentürk; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 24 TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

24 TV Moderatörü Erem Şentürk, günden geceye yansıyan gelişmeleri Moderatör Gece'de masaya yatırıyor.

BUGÜN NE OLDU ? YARIN NE OLACAK ?

Erem Şentürk, günden geceye yansıyan ve güne damga vuran gelişmeleri, konuklarının yorumlarını da alarak her yönüyle 'Moderatör Gece'de hafta içi her akşam masaya yatıracak. Bugünün haberlerini verecek. Haberin anlamına yerine ve arka planına bakınca bize yarını işaret edecek. Moderatör Gece'de Türkiye'nin ve dünyanın önemli başlıkları arasında yarını arayacak.

Erem Şentürk'ün moderatörlüğünü yapacağı Moderatör Gece; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün 23.00 - 01.00 saatleri arasında 24 TV'de...