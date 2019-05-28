Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. son Bölüm yayınlandı mı? EDHO 139. Son bölüm Hızır Reis öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. son Bölüm yayınlandı mı? Sorusunu vatandaşlar sormaya devam ediyor. ATV’nin reytinglerde de ilk üçten düşmeyen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaparak 139. Son bölümüyle ekranlara veda ediyor. EDHO 139. Son bölümde takipçileri büyük sürprizler bekliyor. Zeki Sivri, Çakırbeyliler’in üzerine hiç beklemedikleri bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Peki, Hızır Reis ölecek mi? Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. Son bölüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…

EDHO 138. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tehlikeli anlaşmazlık!

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur.

Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.