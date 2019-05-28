Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. son Bölüm yayınlandı mı? EDHO 139. Son bölüm Hızır Reis öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. son Bölüm yayınlandı mı? Sorusunu vatandaşlar sormaya devam ediyor. ATV’nin reytinglerde de ilk üçten düşmeyen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaparak 139. Son bölümüyle ekranlara veda ediyor. EDHO 139. Son bölümde takipçileri büyük sürprizler bekliyor. Zeki Sivri, Çakırbeyliler’in üzerine hiç beklemedikleri bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Peki, Hızır Reis ölecek mi? Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 139. Son bölüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…
EDHO 138. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tehlikeli anlaşmazlık!
Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur.
Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...
Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.
Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ GELEN OYUNCULAR
KORAY ŞAHİNBAŞ(ZEKİ)
1972 de dünyaya gelen Koray Şahinbaş 47 yaşındadır. Özellikle Savaşçı dizisinde hayat verdiği doktor karakteri ile tanınmıştır. 2012 yılında Dila Hanım dizisinde canlandırdığı Raşit karakteri de Koray Şahinbaş’ı kariyerinin önemli dizilerindendir. Yine Fi ve Sahipli isimli internet dizilerinde yer almıştır.
Zeki kardeşleri ölen ve öfkeyle dolu güçlü bir adamdır. Özellikle hazırlattığı bombalar ile tanınır ve oldukça tehlikeli bir adamdır. Masaya girmek için elinden geleni yapacak olan Zeki’ni tek amacı masadan haraç almaktır.
GÖZDE OKUR(MİNE)
1980 de İzmir’de dünyaya gelen Gözde Okur Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İlk olarak ünlü Avrupa Yakası dizisinde yer alan Gözde Okur Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde ki Rüyam karakteri ile çok sevilmiştir. 170 cm boyunda, 58 kg olan Gözde Okur Eşkıya’da hizmetçi olarak oynayacak.
Mine Hayriye annenin eve hizmet etmesi için aldığı yeni hizmetli.
CEREN BENDERLİOĞLU (EŞKIYA ÖMÜR FAÇALI)
Son olarak Börü dizisinde eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte yer almıştır. Ceren Benderlioğlu Kertenkele dizisinde hayat verdiği Seval karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir. Gerçek adı Ceren Şekerci olan ve oyuncu Emir Benderlioğlu oğlu ile evlenen Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur ve 36 yaşındadır. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu olan güzel oyuncu Ekmek Teknesi dizisi ile sektöre girmiş ve 17 yıldır oyunculuk yapmaktadır.
Ömür Façalı, Façalı ailesinin kız kardeşleri olarak olarak Eşkıya dizisinde dâhil olacak
ALPER KUT(TAHSİN)
Alper Kut son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde yer almıştı. Alper Kut’u Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile tanımıştık. Alper Kut 1962 Ankara doğumludur. 57 yaşında olan Alper Kut Ankara Üniversitesi Dil Tarih mezunudur. Oyuncu Devrim Yakut ile evlidir.
Behzat’ın amcasının oğludur. Arayı bulmaya çalışmaktadır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.