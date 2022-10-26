Ezber bozan davet! Fondaş medya karıştı: İkiye bölündüler

Türkiye ikinci yüzyılına giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu programına muhalif gazeteciler de davet edildi.

Bu davet muhalif medyayı ikiye böldü. Listede yer alan gazetecilere yoğun bir mahalle baskısı var.

Peki şu ana kadar kimler bu baskıya teslim oldu, kimler katılacağını açıkladı?

Katılabileceğine dair işaret verenler bile bu tercihlerini açıklayabilmek için 40 dereden su getiriyorlar.

Davetler milli hassasiyetler çerçevesinde gazetecilik yapan isimleri "yandaş" olarak adlandıran muhalif camianın ezberini bozmuş görünüyor.. Bazıları ne yapacağına bilemez durumda..

Bu atmosferde siyasi partilere biat eden muhalif gazetecileri 24 TV mercek altına aldı.

İşte o muhalif gazetecilerden bazıları...

KÜÇÜKKAYA CANLI YAYINDA MERAL AKŞENER'DEN İCAZET ALDI

"Uzun zamandır Adalet ve Kalkınma Partisi'nden davet almıyorduk bizler. Şimdi dün itibariyle bana da bir telefon geldi." diyen İsmail Küçükkaya'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den icazet alma ihtiyacı hissetmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Küçükkaya bu daveti canlı yayında Meral Akşener'e sorarak, "İşte Özlem, İsmail Saymaz pek çok isim davet edilmiş... Tek tek burada ifade etmeyeceğim. Hani hükümete yakın olan gazeteciler dışında uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir davet aldık, biz ne yapalım sizce?" dedi. Meral Akşener de bu soruya cevaben, "Bence katılın" dedi.

FATİH PORTAKAL DA KATILACAĞINI AÇIKLAYAN MUHALİF İSİMLERDEN BİRİ

Portakal, "Dün öğleden sonra iktidar partisinden genel başkan yardımcısı aradı ve Hamza Dağ, "Katılmanızı istiyoruz" dedi. Katılmayı düşünüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü Hamza bey'e de söylediğim gibi yani ben gazeteci insanım evet. Aynısını ben kendisine söyledim. Yani ben gazeteci kişiyim. Ne yandaşım ne candaşım. Sadece çıplak gözle o atmosferi görmek istiyorum.. " dedi.

Televizyon ekranlarında sürekli bir siyasi partinin propagandasını yapan Portakal'ın ne kadar gazetecilik yaptığı tartışılır.

Ancak Fatih Portakal'ın sürekli "gazetecilik" vurgusu yapması, kitlesinin yaptığı baskının bir göstergesi. Gazetecilik vurgusu "Oraya gidince AK Partili olmayacağım" demenin bir yolu.

GÜLNAZ ŞIRINGA SKANDALIYLA MANTIK SINIRLARINI ZORLAYAN ÖZLEM GÜRSES DE DAVET ALAN MUHALİF İSİMLERDEN..

Parodi haberi gerçek sanıp ekranda açıklayacak kadar usta bir gazeteci Özlem Gürses...

"Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini biliyor muydunuz?" sözleriyle bir skandala imza atan Özlem Gürses de katılacağına ilişkin işaretler veriyor. Ama önce bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Zira o da mahalle baskısına yenik düşmemek için katılım gerekçesini daha makul bir sebebe bağlama ihtiyacı hissediyor.

Özlem Gürses, "Her şeye rağmen AKP'nin, AK Parti'nin adına her ne derseniz deyin bizim gibi gazetecileri bir etkinliğe davet etmesi değerli. Bir şeyler yeniden oluşuyor. Gerçekten derin yaralar açan bir 20 yılın ufak ufak galiba sonuna geliyoruz." dedi.

DAVETİYESİ OLAN BİR DİĞER MUHALİF İSİM DE NEVŞİN MENGÜ

Nevşin Mengü de katılımı halinde mahallesinden gelebilecek tepkilere karşı farklı bir yöntem deneyenlerden... Davete icabet etmek için anketler açarak, katılımı için gerekçe oluşturmaya çalışıyor.

Mengü, "Bir siyasi partinin hazırladığı programa gitmek o siyasi partiyi desteklediğin anlamına gelmez. Yani şimdi gitsen toplantıya ne olacak? Reisçi mi olacağım ben, Erdoğan'ı mı öveceğim falan. Mesela Youtube'da "evet gitmeli" diyor. 9.7 bin oyun yüzde 57'si "gitmeli" diyor. Twitter'da "hayır gitmemeli" öne çıkıyor" dedi.

MUHALİF MEDYADA EZBERLER BOZULDU

Gitmeye gönüllü gazetecilerle diğer muhalifler arasında tam bir soğuk savaş yaşanıyor.

Örneğin Merdan Yanardağ açık bir çağrıyla katılan muhalif isimleri aforoz edebileceklerine ilişkin işaret fişeğini yaktı bile.

Yanardağ, "O toplantıya katılmayın. Bu benim gazetecilere bir onur çağrımdır. Bu mesleğin onuruna sahip çıkalım" dedi.

Üstelik TOGG'un açılış törenine katılmayacak olan CHP ve İYİ Parti genel başkanları da aslında muhalif gazetecilere el altından bir mesaj gönderdi bile...

Star Gazetesi