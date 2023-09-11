Ferudun Niğdelioğlu Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Ünlü spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu her salı ve cuma yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Niğdelioğlu, Star Gazetesi'nde spor gündeminin nabzını tutacak.

Niğdelioğlu'nun ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

FERUDUN NİĞDELİOĞLU KİMDİR?

1984 yılında Güneş Gazetesi'nde mesleğe başladı. Vatan ve Fanatik gazetelerinin kurucu kadrosunda yer aldı. Ulusal medyanın birçok televizyon ve gazetesinde çalıştı. Çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaktadır.