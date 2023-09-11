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Medya

Ferudun Niğdelioğlu Star Gazetesi'nde

Ünlü gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna katıldı. Niğdelioğlu, haftada iki gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde okuyucularıyla buluşacak. Niğdelioğlu'nun ilk yazısı yarın yayınlanacak.

11 Eylül 2023 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Ferudun Niğdelioğlu Star Gazetesi'nde
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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Ünlü spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu her salı ve cuma yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Niğdelioğlu, Star Gazetesi'nde spor gündeminin nabzını tutacak.

Niğdelioğlu'nun ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde.

FERUDUN NİĞDELİOĞLU KİMDİR?

1984 yılında Güneş Gazetesi'nde mesleğe başladı. Vatan ve Fanatik gazetelerinin kurucu kadrosunda yer aldı. Ulusal medyanın birçok televizyon ve gazetesinde çalıştı. Çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaktadır.

  • Ferudun Niğdelioğlu
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