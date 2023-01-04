Fotoğrafçı Barış Erkek: Fotoğraf duyguyu en iyi şekilde yansıtır

Sanatın her dalının çok özel ve benzersiz olduğunu belirten Barış Erkek, fotoğraf sanatıyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Fotoğraf, duyguların yansıtılmasında kullanılan çok özel sanatlar arasında yer alıyor. Çok eski dönemlerde de insanlar, modern fotoğrafçılık olmasa da mağara duvarlarına resimler çizerek görselliğin gücünden yararlanmış. Şu anda da bunun devam ettiğini görüyoruz. Artık kullandığımız materyaller farklı. Fotoğraf makinesi kullanıyor, her anın kalıcılığını sağlıyoruz. Atalarımızın yaptıklarıyla çok benzer bir şey yapıyoruz."



ÇOK ESKİ ZAMANLARDAN BERİ GÖRSELLİK İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ OLDU



Çok eski dönemlerden beri görselliğin insanlar için önemli olduğunu belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarında bu husus üzerinde durdu: "Sanatın tarihi insanlık tarihi kadar eski. Atalarımız, sanata önem vererek duygularını, düşüncelerini yansıtmaya çalışmış. Mağara duvarlarına yapılan resimler, bunun en iyi örneği. O zamanlar ellerindeki materyal sınırlı olduğu için ancak bu kadarını yapabilmiş olsalar da zaman içinde farklı malzemeler kullanılmış ve fotoğrafçılık sanatı gelişmeye başlamış. Şu anda da modern fotoğrafçılığın örneklerini görüyoruz."

FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN TEKNİKLER İSTEDİĞİNİZ DUYGUYU YANSITMANIZI SAĞLAR



Fotoğrafçılıkta kullanılan tekniklerin insanın duygu ve düşüncesini çok daha rahat bir şekilde yansıttığını belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Hareketli sahne çekimleri, doğal ve yapay ışıkların bir arada kullanılması, panoramik çekimler; fotoğrafçılıkta kullanılan teknikler arasında bulunuyor. Bu tekniklerin her biri, insan duygusunu başarılı bir şekilde yansıtabilmeye olanak tanıyor. Bu nedenle fotoğrafçının özgün ve yaratıcı fotoğraflar için farklı teknikleri kullanması çok önemli. Ayrıca hangi tür fotoğrafçılıkta çalışmalarda bulunuyorsa o türe özel teknikleri tercih etmesi gerekiyor. Doğru ve sistematik bir çalışma, başarılı fotoğrafları mümkün kılacaktır."