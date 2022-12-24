Paris'te bir Fransız vatandaşı, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlemiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'da bunlar yaşanırken, Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı. Adeta saldırıdan Türkiye'yi suçlu bulan yayına Fransa'dan bağlanan Fehim Taştekin, "Burada konuştuğum kişiler Ahmet Kaya Kültür Merkezi yetkilileri, onlar açıklamayı sanki Fransa Türkiye ilişkilerini gözeten bir açıklama gibi görüyorlar. Türkiye seçiminde olağan üstü bir şeyler bekleniyor bunu göz ardı edemeyiz. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil." ifadelerini kullandı.

SUNUCU SALDIRININ YAKLAŞAN SEÇİMLER NEDENİYLE YAPILDIĞINI İMA ETTİ

Halk TV sunucusu Özlem Akarsu Çelik yaptığı açıklamada ise, saldırının Türkiye'de yaklaşan seçimler nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etti.

RESMİ AÇIKLAMA İNANDIRICI GÖRÜLMEMİŞ!

Saldırının ardından yapılan resmi açıklamaların inandırıcı bulunmadığını dile getiren Fehim Taştekin şunları söyledi: "Fransız savcılığı Irkçı bir motivasyon olabileceği üzerinde duruyor ancak buradaki kalabalığın inancı farklı. Resmi açıklama inandırıcı bulunmuş görünmüyor."

KÜRTLERİN HEDEF ALINDIĞI AÇIKÇA SÖYLENEMEZ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullandı.

Bakanlık görevine geldiğinden bu yana aşırı sağ motifli 9 olay yaşandığını ve aşırı sağcılara ait 11 derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Devam eden adli soruşturma neticesinde daha net bilginin paylaşılacağını kaydeden Darmanin, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Bakan Darmanin, saldırganın bir spor merkezinde atış poligonuna gittiğini ve birçok ruhsatlı silahı olduğunu da söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANLILARI POLİSE SALDIRDI

Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.

Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi.

Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.