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Medya

Fransızlardan 100. yıl yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mirasını yeniden yazıyor

100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Türkiye'nin dünü ve bugününe ilişkin bir analiz yayımlayan Fransız tarih dergisi Historia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günümüzde yeni bir ulusal anlatı oluşturmaya çalıştığını belirterek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mirasını kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi21 Eylül 2023 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Fransızlardan 100. yıl yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mirasını yeniden yazıyor
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Türkiye'nin 100. yılından hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıyan Fransız tarih dergisi "Yüz yıl önce Atatürk modern Türkiye'yi inşa etti" başlıklı çarpıcı bir makale yayımladı. Dergide 100. yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye'nin dünden bugüne gelişim ve değişimi ele alındı.

Atatürk'ün batılılaşmış Türkiye'nin temellerini attığı anımsatılan makalede, "Dünya savaşının sonunda Osmanlı ordusunda görev yapan genç bir subay, müttefiklere karşı galip geldi ve hem "Türkleşmiş" hem de Batılılaşmış yeni bir Türkiye'nin temellerini attı" cümlelerine yer verildi.

Reformcu kişiliği ön plana çıkartılan Atatürk'ün tarihin gidişatını tersine çevirdiği ve 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettiği notu paylaşıldı.

Türkiye'nin Lozan Antlaşması'na giden yolda neler yaşadığı ile alakalı olarak "1919'dan 1922'ye kadar Yunan işgalcilere karşı yürütülen çatışma sırasında, Lozan Antlaşması ve modern Türk devletinin kuruluşuyla sonuçlanan "bağımsızlık savaşı" esnasında Mustafa Kemal, pragmatizmin sayısız örneğini verdi" ifadeleri kullanıldı.

29 Ekim'de Türkiye'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandığı belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günümüzde yeni bir ulusal anlatı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekilen yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mirasını kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor" denildi.

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