İsrail'in Filistin'e saldırılarının yeniden başladığı 7 Ekim'in ikinci yıldönümünde Gazzete 3. Sayı yayımlandı. Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından "Gazze gazeteciliğin vicdan sınavıdır" manşetiyle çıkarılan sayı, dünyanın dört bir yanında soykırım ve işgale karşı direnen tüm gazetecilere ithaf edildi.

Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından Filistinli gazetecilere destek olmak üzere 2023 yılı sonunda çıkarılan Gazzete'nin yeni sayısı 7 Ekim'in ikinci yıldönümünde okurlarıyla buluştu. Gazete, Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın açıklaması ile tanıtıldı. Basın açıklamasının başlangıcında Gazze için yola çıkan Özgürlük Filosunun içinde yer alan gazeteciler ve sağlık çalışanlarından oluşan Vicdan Gemisi'ne bağlantı yapıldı. Bağlantıya geminin Basın Sözcüsü Kasım Aktağ ve Gazzete için yazan ABD'li belgesel yönetmeni Tom Hayes katıldı. Amerikalı aktivist Ann Wright ve İletişim Platformu Genel Sekreteri Mustafa Özbek de programa katılarak birer konuşma yaptı yaptı.

250 meslektaşımız katledildi

Gazzete 3. sayının yayımlanması nedeniyle düzenlenen basın açıklamasına Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması yönetim ekibi ve gazeteciler katıldı. Basın toplantısında açıklamayı, Sumud Filosu katılımcısı gazeteci Semanur Sönmez Yaman yaptı. 7 Ekim 2023'ten beri dünyanın gözü önünde Gazze'de bir katliamın gerçekleştiğini belirten Yaman, "Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce insanın öldürülmesine tanıklık ediyoruz. Bu katliamı, canları pahasına dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler ise katil İsrail tarafından özellikle hedef alınıyor. Şu ana kadar 250 meslektaşımız, kendi topraklarında, kendi vatanlarında yaşanan soykırımı dünyaya duyurabilmek uğruna katledildi" dedi.

Hakikati söylemekten vazgeçmedik

Bu süreçte gazetecilerin İsrail'e karşı durmaktan, direnmekten ve gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmaktan vazgeçmediğini kaydeden Yaman, özetle açıklamasını şöyle sürdürdü: Gazzeli gazeteciler orada mücadele verirken, biz burada hakikati söylemekten asla vazgeçmedik. Onların düşürdüğü mikrofonu kaldırdık, yarım kalan cümleleri ve kameradaki eksik kareleri tamamlayarak susmayan bir şahitlik sürdürdük. Meslektaşlarımızın yanında durmaktan asla vazgeçmedik. Filistin'deki gazetecilere yapılan baskılar son bulmadığı için ne yazık ki üçüncü sayımızla bir kez daha karşınızdayız.

Gazzete bir nöbetin hikayesi

İlk sayımızı, Gazze'de görevi başında katledilen şehit gazetecilere ithaf etmiştik. Yalnızca tek sayılık bir gazete olarak çıkmayı planlıyorduk. Ancak soykırım devam etti. Bir yıl sonra ikinci sayımızı yayımladık. Bu kez gazetemizi İsrail'in katliamları ve soykırımına karşı "Gazze'de her şeye rağmen direnen gazetecilere" ithaf ettik. Aradan bir yıl daha geçti ve değişmeyen tek şey, Gazzeli gazetecilerin hâlâ İsrail'in hedefinde olmasıydı. İşte tam da bu yüzden, Gazzete'nin üçüncü sayısını çıkardık. Çünkü Gazzete yalnızca bir gazete değil; hakikatin susmaması için devam eden bir nöbetin hikâyesidir. Bu, baskılara, tehditlere, işten çıkarmalara ve ambargolara rağmen boyun eğmeyen gazetecilerin onur nöbetidir. Susturulmak istenen her sesin yerine yükselen yeni bir sestir. Bu sadece bir gazete değil, bir tanıklıktır. Gazeteciliğin vicdan sınavıdır.

Sesinizi ve sözünüzü yükseltin

Gazzete'nin üçüncü sayısı, susturulmak istenen tüm gazetecilerin ortak sesi olarak yayınlandı. Bir dayanışma belgesi, bir vicdan çağrısı ve tarihe düşülen bir hakikat notudur. İsrail ne yaparsa yapsın gerçekleri susturamayacak. Biz, Press for Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması olarak; Gazze özgür olana dek, orada onurlu mücadeleyi veren tüm meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi her gazeteciye, her insana sesleniyoruz: Gazze'nin yalnız olmadığını haykırın! Gerçekleri gizlemeye çalışanlara karşı kameralarınızı doğrultun, sesinizi, sözünüzü yükseltin!

Gazzete'nin hikayesi

Gazzete ilk olarak Filistin ve Gazze'de işgale karşı direnen gazetecilere ithafen 20 Aralık 2023'te çıkarıldı. Bir yıl sonra çıkarılan ikinci sayıda Gazze'de şehit edilen ve imkânsızlıklara rağmen haber yapmaya devam eden gazetecilerin mücadelesi aktarıldı. Üçüncü sayı ise dünyanın her yerinde Filistin için vicdani bir duruş sergileyen tüm gazetecilere ithaf edildi. Çalışma ile Avustralya'dan Afrika'ya uzanan bir dayanışma zinciri oluşturulurken, Filistin'in haklı davasını savundukları için işinden atılan, tehdit edilen, mobbinge uğrayan ve haberleri sansürlenen gazetecilerin sesine yer verildi.

Press for Palestine kimdir?

Press for Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi gazetecilerin sesi olmayı amaçlayan bir dayanışma ağıdır. 2021 yılında gazeteci Şirin Ebu Akile'nin Filistin topraklarında şehit edilmesi üzerine harekete geçen bir grup gazeteci, dünyanın dört bir yanında mesleki etik ve insanlık onuru adına aynı duruşu sergileyen gazeteciler arasında bir köprü kurmak amacıyla platformu oluşturdu. Bu tarihten itibaren çıkarılan özel sayılar, basın açıklamaları, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ile eş zamanlı yayınlar, medya çalıştayları ve fotoğraf sergileriyle çalışmalarını sürdürüyor.