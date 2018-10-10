Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta izleyicisi son bölümde neler oldu merak ediyor. Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 12.15’te izleyicisini ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi, beş bileziği hangi gelin kazandı? İşte, son bölümde yaşananların kısa bir özeti haberimizde yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün ''Zerdeçallı Sebze Pilavı'' yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor. Geçen hafta ise; Yarışmanın iddialı isimleri Tuğçe ve kayınvalidesi Sevgi Hanım, 54 puanla yarışmaya veda etti. 73 puan toplayan yeni yarışmacıB Başak, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU BUGÜN NASILDI?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 14 puan ile Başak oldu. Günün en düşük puanını ise 10 puan ile Yasemin, Ezgi, Emel Hanım aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 148.BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 148. Bölüm Fragmanı yayında! Hakan Akkaya sürprizi yarışmacıları heyecanlandırıyor!

Hakan Akkaya, Gelinim Mutfakta'ya konuk oluyor! Hakan Akkaya, Reyhan Hanım'ın "Naomi Campbell Yürüyüşü"nü değerlendiriyor ve söyledikleri ile herkesi çok eğlendiriyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ OLAN İSİM VE ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümünde Sevgi Hanımın söyledikleri gelini Tuğçe üzerinde şok etkisi yarattı. Fatih Ürek'in sorduğu bir soruya Sevgi Hanım’ın verdiği cevap gelini Tuğçe'nin tepki vermesine neden oldu. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım ile bileklik krizi yaşadı. Yasemin ile Başak arasındaki gerginlik hafta finalinde de devam etti. Gün sonunda ise önce puanlama ardından eleme heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’dan elendi. Peki, haftanın birincisi ve sonuncusu kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar.

Haftanın finalinde yarışmacılar aşure tatlısıyla kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün sonuncusu 9 puanla Ezgi, birincisi ise 17 puanla Yasemin oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Yasemin ve Tuğçe eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Tuğçe ve kayınvalidesi Sevgi Hanım, 54 puanla yarışmaya veda etti. 73 puan toplayan yeni yarışmacıB Başak, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

GELİNLERİN 5 GÜNLÜK TOPLAM PUANLARI

Başak: 63

Ezgi: 49

Tuğçe:40

Yasemin: 39

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI (4EKİM 2018)

Gelinim Mutfakta'nın günün çeyrek altın kazanan gelini 18 puan ile Başak oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puan ile Ezgi aldı.

GELİNLERİN 4 GÜNLÜK TOPLAM PUANLARI: Başak: 63 Ezgi: 49 Tuğçe:40 Yasemin: 39

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI (3 EKİM 2018)

Gelinim Mutfakta'nın günün çeyrek altın kazanan gelini 18 puan ile Başak oldu. Günün en düşük puanını ise 7 puan ile Tuğçe aldı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.