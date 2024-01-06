Geri sayım başladı! Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı 24'e konuştu: Sürprizlerim olacak

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Alper Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Uzay aracı eğitimini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonunu 24 TV'ye anlattı.

Fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak ilk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Karantina süresinin başladığını dile getiren Gezeravcı, "Bir anne babanın evladının bu hayatta attığı ilk attığı adım ne kadar değerliyse bugün bizim uzaya attığımız adım da gelecek nesillerimiz için bir o kadar değerli. Devletimizin güçlü iradesiyle kararı verilmiş olan ilk uzay görevimizin icra edilmesine son 2 hafta içerisindeyiz. Karantina süresine başladık. Ayın 17'sinde ise fırlatmamız planlı. Daha öncesinde tecrübelerinden yararlanabileceğimiz bir örnek yoktu ama bundan sonraki nesillerimizin artık atacakları adımlarda kendilerine bir tecrübe sağlayacak bütün birikimi elde edecek halde göreve hazır hale geldi" dedi.

Muşlu öğrencilerin hazırladığı TÜBİTAK projesi kapsamında propolisin antibakteriyel etkisinin uzayda test edileceğini ve sonucunu merakla beklediğini dile getiren Gezeravcı, "Filmlerde belgesellerde uzaya ilişkin bir şey gördüğümde havacılığın içinde olsam da "Bu hayal, bize ait değil. Bu başka ülkelerin insanına ait bir hayal" sözleriyle kendi kendime telkin ederdim. Çok şükür bundan sonra gelecek nesillerimiz kısıtlamayla karşılaşmayacak" dedi.

"Hayallerimizi engelleyen örtülü perde devletimizin güçlü iradesiyle sonuna kadar açıldı" ifadelerini kullanan Gezeravcı, Yörük kültürüne ait sembolleri uzay giderken yanında taşıyacağını söyledi. Gezeravcı, "Aile fotoğrafımı ve TSK'da göreve başlarken hava kuvvetlerdeki ilk peçimi uzaya götürüyor olacağım. Türk kültürümüzü orada gösterebileceğim bazı sürprizlerim olacak" dedi.