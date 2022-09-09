Gökay Kalaycıoğlu söylenmeyenleri söylemeye, konuşulmayanları konuşmaya ve merak edilenlere cevap bulmaya geliyor. İtiraflar, inişler, çıkışlar ve perde arkasında kalan her şey "360 Derece" de konuşuluyor.



"360 Derece" 10 Eylül Cumartesi günü konukları Şarkıcı Niran Ünsal ve Şarkıcı Ozan Orhon ile 360 ekranlarında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. 11 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan ikinci bölümünde ise Radyo Programcısı Yavuz Seçkin, Milli Atlet Nagihan Karadere ve Milli Atlet Sema Aydemir çok özel açıklamalar, birbirinden renkli anlar ile sizlerle buluşuyor.

"Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" 10 Eylül Cumartesi'den itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00'de birbirinden ünlü, renkli ve eğlenceli konukları ile 360'ta.

GÖKAY KALAYCIOĞLU KİMDİR?



Gökay Kalaycıoğlu 26 Haziran 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Gökay Kalaycıoğlu, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü mezunudur. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. Gökay Kalaycıoğlu, profesyonel kariyerine Kanal D Haber Merkezi'nde başladı, ardından TGRT Haber habercilik tecrübesi edindi.

Gökay Kalaycıoğlu 24 TV'de geçirdiği 5 sene içerisinde Gece Kuşağı, Gün Ortası ve Hafta Sonu Ana Haber bülteni gibi kritik kuşaklar ve özel yayınlarda yer almıştır. Başarılı ekran yüzü 24 TV'de son olarak "24 Sabah" kuşağı moderatörlüğü ve "24 Hafta Sonu" programı sunuculuğuna imza atmıştır.

24 TV'de görevine devam ettiği sırada eş zamanlı olarak Star Gazetesi Hafta Sonu Eki'nde iş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerle kaleme aldığı röportajları ile "Gökay Kalaycıoğlu İle Haber Bahane" röportaj serisini sürdürmüştür. Gökay Kalaycıoğlu, 16 Ocak 2017 itibariyle aynı kanalda 360 TV'ye Ana Haber Spikeri olarak kariyerine devam etmiştir.

2018 yılı Ocak ayına kadar 360 Tv Ana Haber Spikerliği görevini devam ettiren Gökay Kalaycıoğlu, Can & Arsen Gürzap'ın kuruculuğunda Dialog Anlatım İletişim Merkezi'nde Sunuculuk–Spikerlik Teknikleri, Televizyon Haberciliği ve Röportaj Teknikleri ve Kültür Üniversitesi'nde Radyo–Televizyon Meslek Yüksekokulu'nda Radyo–Televizyon Haberciliği ve Diksiyon–Sunum derslerini vermektedir.

Eylül 2022 itibariyle 360 ekranlarında yayınlanan "360 Derece" programının sunuculuğunu üstlenmektedir.