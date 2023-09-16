Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece yeni sezon bölümleri başlıyor!

Söylenmeyenlerin söylendiği, konuşulmayanların konuşulduğu ve merak edilenlerin cevap bulduğu 360 Derece'de sezonun ilk konukları Oyuncu ve Sunucu Cem Özer, Müzisyen Nil Karataş önemli açıklamalarda da bulundu.

Cem Özer "Dört evliliğim içersinde en hatalı olan Esin Maraşlıoğluydu."

Cem Özer: Hayatındaki hata nedir diye sorarsan o eski eşim Esin Maraşlıoğlu ile olan evliliğimdir.

Gökhan Kalaycıoğlu: Neden Esin Maraşlıoğlu en büyük hata oldu?

Cem Özer: Bunu söylersem dedikoduya girer. Burada olmayan bir insanın aleyhinde konuşamam. Cevap hakkı doğuyor.

Gökhan Kalaycıoğlu: Ama şimdi de akla farklı anlamlar gelebilir. Aldatıldın mı?

Cem Özer: Yok hayır. Benden dolayı hata diyelim. Yani ben o işi zorlamakla hata yaptım. Bitmesi gerektiği yerde bitmeliydi.

Gökhan Kalaycıoğlu: Bitmesi gerektiği yerde bitecekti ya da hiç olmaması gerekiyordu gibi. Hatta senin şöyle de bir açıklaman vardı o dönemde. "Çok popülerdim o dönem. Evli olmamam gerekiyordu." dedin.

Cem Özer: Evet. Yani başka denizlere yelken açabilecekken ben çünkü hani eşimle Pınar'la da konuşuyoruz. O da bazen yanlış anlıyor. İşte birilerine şöyle, şunları falan diyorum ki benim onu yapabilmem için evli olmamam lazım. Bu yanlış anlaşılıyor mesela.

Sıradan, bilindik, alışılagelmiş herkesin konuştuğu tüm programları unutturmaya devam eden "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00'de birbirinden ünlü, renkli ve eğlenceli konukları ile 360'ta.