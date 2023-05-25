Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece'nin konuğu Sunucu Saba Tümer'di

Söylenmeyenlerin söylendiği, konuşulmayanların konuşulduğu ve merak edilenlerin cevap bulduğu 360 Derece'de Saba Tümer önemli açıklamalarda da bulundu. Şen kahkahası ile tüm programı neşelendirdi.

Saba Tümer "Kahkaham olmasaydı tüm bu olanlarla nasıl baş ederdim?"

Gökay KALAYCIOĞLU: Annenin kaybı, bilmem ne ve üzerine koyduğun bir kahkaha ile aslında bakacak olursan bugünler gelmiş. "Hüznü büyük olanın kahkahası göğü delermiş." Sendeki bu hesapmış o dönemlerde, annen hayatta değildi herhalde bu ayrılığı yaşadığında?

Saba TÜMER: İşte ondan iki sene sonra falan vefat etti. Hepsi üst üste yani.

Gökay KALAYCIOĞLU: Hepsi üst üste geldi ve sen üzerine bir kahkaha koymuşsun. Öyle de devam ediyor süreç.

Saba TÜMER: Evet, iyi ki koymuşum. Yoksa nasıl baş edecektim ki?

Gökay KALAYCIOĞLU: O zaman o kahkahaların samimiyeti o kahkahaların gerçekliği. Aslında hüzünlü bir kadın ama kahkaha atıyor sürekli.

Sıradan, bilindik, alışılagelmiş herkesin konuştuğu tüm programları unutturmaya devam eden "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00'de birbirinden ünlü, renkli ve eğlenceli konukları ile 360'ta.