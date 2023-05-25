Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece'nin konukları Beste Açar ve Oktay Derelioğluydu

Söylenmeyenlerin söylendiği, konuşulmayanların konuşulduğu ve merak edilenlerin cevap bulduğu 360 Derece'de Beste Açar ve Oktay Derelioğlu önemli açıklamalarda da bulundu.

Beste Açar " Babam Kayahan'ın hiç duyulamış bir şarkısını çok yakında okuyacağım."

Gökhan KALAYCIOĞLU: Babanın mirası olan şarkılar noktasında ne durumdayız?

Beste AÇAR: Babamın hiç duyulmamış eserleri var aslında hali hazırda duran, kimsenin kullanmadığı. En son onlardan bir tanesini içimden çok söylemek geçtiği için avukatımız aracılığıyla ortak payda olduğu için eserler, haber ilettim onlardan gelecek cevapla. Çok güzel bir şarkı, çok isterim onu ilk defa benden duysunlar. Bir şarkı babamın hiç duyulmamış, çok yakında olacak.

Gökay KALAYCIOĞLU: Beste çok merak ediyorum. Herhalde bunu sormanın zamanı tam da. Biyolojik olarak Kayahan'ın kızısın. Nurlar içinde yatsın, mekânı cennet olsun. Ama sen Kayahan ile alakalı attığın her adımda ya da atmayı düşündüğün her adımda bu eski şarkılardan birisini söylemek olabilir, hiç duymadığımız şarkılardan birini söylemek olabilir. Olabilir de olabilir. Sen sürekli izne mi tabisin?

Beste AÇAR: Şöyle ki 2012 yılında avukatların hazırladığı aramızda bir protokol imzaladık biz. Babam hep derdi "Bir şey imzalamadan önce bir bak." Ama işin içinde aile olunca dostluklar ve avukatlar olunca tabi ki o ilahi düzene inanıp, güvenip tabi ki bir şeylere imza attım ben. Şu anda babamın herhangi bir eserini sahne dışında ya da albümde icra etmek istersem İpek'ten buna dair bir muvafakatname almam gerekliliği söz konusu.

Gökay KALAYCIOĞLU: İmzayı atmamış olsaydın böyle bir durum söz konusu değildi dimi?

Beste AÇAR: Yok, hayır.

Gökay KALAYCIOĞLU: Yani biraz da kendi attığın imzanın cezasını çekiyorsun?

Beste AÇAR: Yani evet.

Beste Açar'ın yanı sıra Oktay Derelioğlu'da programda o gerçeği itiraf etti. "Beşiktaş'a kırgınım."

Gökay KALAYCIOĞLU: "Beşiktaş'ta benim gösterdiğim performansın üçte birini gösteremeyenlere efsane sıfatını taktılar. Bir bana çok gördüler bunu." Gerçekten bu kadar kırgın ve yaralı mısın Beşiktaş'a karşı?

Oktay DERELİOĞLU: Kırgınlıklar, yaralar. İnsan hak ettiği değeri görmek istiyor. O hak ettiğin değeri görmediği zaman kendi içinde bunları evet yaşıyorsun. Orda ben şunu anlatmak istiyorum. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en çok golü atan oyuncusu pozisyonundayım ve hala rekor kırılmadı. Beşiktaş'ın dünyada yüzyılın golünü atan ve Türk Futbol tarihinde en güzel golünü atan ve üç tane ödül alan oyuncu sıfatındayım. Yine Beşiktaş'ın maç başı ortalamasına en fazla gol atan oyuncusuyum. Bir maçta Milli Takım adına, Beşiktaş adına en fazla golü atan oyuncusuyum. Böyle dört beş tane rekorlara sahibim.

Gökay KALAYCIOĞLU: Ama müzede bir tane bile fotoğrafın yok. Neden?

Oktay DERELİOĞLU: Müzede bir tane fotoğrafım yok. Çok ilginç.

Gökay KALAYCIOĞLU: Neden?

Oktay DERELİOĞLU: Bilmiyorum. Onlara sormak lazım.

"En büyük hatam Beşiktaş'tan ayrılmak oldu."

Oktay DERELİOĞLU: Daha sonra çok hatalar yapıldı bana.

Gökay KALAYCIOĞLU: En büyük hata neydi mesela?

Oktay DERELİOĞLU: Yani birçok şey var. En büyük hatalarımdan birisi Beşiktaş'tan ayrılmak.

Gökay KALAYCIOĞLU: Beşiktaş'tan bu yüzden mi ayrıldın?

Oktay DERELİOĞLU: Yok, hayır. Bu sebep değildi. İyi düşünemiyordum iyi karar veremiyordum, kafa yapım iyi değildi. İlk evliliğin devam ediyor olsaydı, ilk eşin hayatta olsaydı Oktay Derelioğlu o kararı alıp Beşiktaş'tan ayrılmaz mıydı?

Oktay DERELİOĞLU: Zannetmiyorum. Çünkü çok tutucu biriyim. Kolay vazgeçen biri değilim hayatta.

Gökay KALAYCIOĞLU: Peki sebep-sonuç ilişkisini kurarsak, şimdi aklıma geliyor ve soruyorum. Beşiktaş'ın bana karşı bir duruşu var diyorsun ya ve bu duruştan da pek keyif almıyorsun. Beşiktaş o dönem sana küsmüş olabilir mi, bırakmandan dolayı?

Oktay DERELİOĞLU: Olabilir.

"Eşim intiharın eşiğindeydi."

Gökay KALAYCIOĞLU: Peki iki yıl süren o evlilikten sonra evladınla baş başa kaldığın o süreç nasıl geçti?

Oktay DERELİOĞLU: Berk dört aylıktı çok ufaktı. Tabi ki süreç bana çok hata yaptırdı. Çünkü o döneme kadar ben çok çalışırdım Gökay. Yani futbol biterdi evde devam ederdim. İşte antrenmanlar biterdi gece çıkıp gece devam ederdim. Çalışmadan bu işi yapamazsınız, çok güçlü olmak lazım ve çok severdim. O dönemde futbolu bırakmıştım, çalışmayı da bırakmıştım. Hani yokuş aşağı salarsın ya öyle.

Gökay KALAYCIOĞLU: Çok özür dileyerek soruyorum. Rahatsızlığı var mıydı, psikolojik destek alıyor muydu? Çünkü kolay alınacak bir karar değil, bir insanın kendi canına kastetmesi.

Oktay DERELOĞLU: Tabi ki, tabi ki çok zor. Ben her şeyden önce hiçbir şeyi görmedim. Sadece doğum sendromu yaşadığını biliyoruz. Doğum sendromu için doktora gidildi, ilaçlar alındı ve akabinde işte Berk'e dört aylıktı. Doksan yedi şubat doğumlu oğlum.

Dört temmuzda oldu. Benim kariyerimi etkiledi çok fazlasıyla. Şu kariyerimin üç katını yapabilirdim. Çok hatalar yaptırdı bana.

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