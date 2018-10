Hadi İpucu 22 Ekim sorusu TolgShow'da showu kim yapıyor Hadi İpucu cevabı Tolga Çevik kimdir

Hadi İpucu 22 Ekim sorusu ve cevabı TolgShow'da showu kim yapıyor? Tolga Çevik kimdir? sorusu gündemde. Sendromsuz Pazartesi’nin Sendromsuz Hadi'si bu akşam 20:30'da! İpucumuz TolgShow'dan geliyor. Komedi programlarını hepimiz seviyoruzdur. Sonuçta hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Gizemli bir yönetmenin bulunduğu bu programı izlemiş miydiniz? Peki bu showu kim yapıyordu biliyor muyuz? Yarışma her zamanki gibi yine takipçilerine kazandırmaya devam ederken Hadi İpucu 22 Ekim Pazartesi günü saat 20:30 için gelen ilk sorunun cevabını ve detaylarını bu haberimizde sizlerle paylaştık. Hadi ipucu ödüllü yarışma uygulaması takipçilerine kazandırmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden canlı olarak takipçileriyle buluşan Hadi İpucu yarışması her gün yeni bir soru ile aldığı ilk cevaba yönelik ödül kazandırırken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hadi ipucu 22 Ekim sorusu ve cevabı star.com.tr'de.

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30 haftasonu ise sadece 20.30'da yapılıyor. Canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin belirlenen ödülleri, kazanan yarışmacılar arasında bölüştürülüyor. Bugün 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu Tolgshow'dan geldi. Tolgshoew programını kimin yaptığı Hadi tarafından ipucu sorusu olarak paylaşıldı.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI - 22 EKİM PAZARTESİ

Hadi ekibi instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İpucumuz TolgShow'dan geliyor. Komedi programlarını hepimiz seviyoruzdur. Sonuçta hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Gizemli bir yönetmenin bulunduğu bu programı izlemiş miydiniz? Peki bu showu kim yapıyordu biliyor muyuz?" denildi.

HADİ İPUCU SORUSU: TolgShow'da showu kim yapıyor?

HADİ İPUCU CEVABI: Tolga Çevik gizemli yönetmen ise Fırat Parlak'tır.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?



Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde dünyaa geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde tamamlayan Çevik, daha sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülünü alan Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı.



Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Amerika'da eğitimini tamamladı. Ünlü aktör Robin Williams'tan eğitim alan Çevik, Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonwel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.



Tolga Çevik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.



Tolga Çevik şimdilerde Tolgshow adlı programı yapmaktadır.

HADİ NEDİR?



Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.



HADİ NEDİR NASIL OYNANIR



Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.



PARA NASIL ÇEKİLİR?



Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)