Hadi İpucu 25 Ekim sorusu Bienalin başlığının adı nedir Bienali gezerek ne öğrenirim Hadi İpucu cevabı nedir

25 Ekim Hadi İpucu sorusu: Bu yıl tasarımı bir öğrenme biçimi olarak ele alan bienalin başlığının ne olduğunu biliyor muyuz? “Bienali gezerek ne öğrenirim,” diyorsanız hemen yukarıdaki sorunun cevabını yazın! Bienal nedir? Ne zaman düzenlenir? Bu gün saat 12:30'da düzenlenecek olan yarışma Hadi İpucu'nun 25 Ekim sorusu ve cevabı araştırılıyor. Bugün ipucumuz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’ndan geliyor, İKSV’nin düzenlediği 4. İstanbul Tasarım Bienali sergileri 4 Kasım’a kadar Beyoğlu’ndaki 6 mekânda, ücretsiz gezilebiliyor. İki yılda bir düzenlenen tasarım bienalini yüz binin üzerinde izleyici ziyaret ediyor. Bu yıl tasarımı bir öğrenme biçimi olarak ele alan bienalin başlığının ne olduğunu biliyor muyuz? “Bienali gezerek ne öğrenirim,” diyorsanız hemen yukarıdaki sorunun cevabını yazın! Cevap veren ilk 30 gerçek kişi hesaba bienalin rehberli turuna davet ediyoruz. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derlemeye çalışıyoruz. 25 Ekim Perşembe günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler öğlen saatlerinde Hadi İpucu'nun 12:30'da soracağı soruya ilk yanıtı veren parayı kazanmış olacak. Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi. Hadi ekibi bugün 12:30 daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı. 25 Hadi İpucu sorusu ve cevapları star.com.tr haber sitesinde.



Bugün ipucumuz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’ndan geliyor😍 İKSV’nin düzenlediği 4. İstanbul Tasarım Bienali sergileri 4 Kasım’a kadar Beyoğlu’ndaki 6 mekânda, ücretsiz gezilebiliyor. 🤩 İki yılda bir düzenlenen tasarım bienalini yüz binin üzerinde izleyici ziyaret ediyor.😎 Bu yıl tasarımı bir öğrenme biçimi olarak ele alan bienalin başlığının ne olduğunu biliyor muyuz?🙄 “Bienali gezerek ne öğrenirim,” diyorsanız hemen yukarıdaki sorunun cevabını yazın!🤓 Cevap veren ilk 30 gerçek kişi hesaba bienalin rehberli turuna davet ediyoruz. 😎😍





Bienal, Fransızca manasıyla her bir diğer yıl anlamı taşımaktadır. Genellikle iki yılda bir düzenlenen Bienal, İstanbul'da da gerçekleştirilmektedir. Genellikle kültürel ve sanatsal faaliyetler için kullanılan bu etkinliklerde Bienali gezerek ne öğrenirim sorusu ise konu başlığına göre değişebilir.



İstanbul Tasarım Bienali, tarihsel açıdan zengin bir bağlam içinde kurulmuş bir “tasarım üzerine eleştirel düşünme alanı” olarak, hem tasarımın hem de tasarım eğitiminin üretimini ve çoğaltılışını sorgulama imkânı sunuyor. 2018’deki 4. İstanbul Tasarım Bienali, önceki tasarım bienallerinin mirasının üzerine ekledikleriyle kendini yeniden icat ederek araştırma, deney yapma, kentten ve ötesinden yeni bir şeyler öğrenme imkânı sunan, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformuna dönüşmeyi hedefliyor.



4. İstanbul Tasarım Bienali’nin başlığı Okullar Okulu. Geleneksel tasarım etkinliklerine dair zaman ve mekân anlayışını esneten bienalin, tasarım ve eğitim için alternatif yöntemler, sonuçlar ve biçimler üretilmesini sağlarken küresel boyuttaki ivmeye de ayak uydurabilecek, yılın tümüne yayılan bir programı olacak. Okullar Okulu, yaratıcı üretimi, sürdürülebilir işbirliklerini ve toplumsal bağlantıların kurulmasını teşvik eden bir dizi dinamik öğrenme biçimi ortaya koyacak. Altı ayrı temayı inceleyen bu öğrenme yeri, güçlenmek, düşünmek, paylaşmak ve odaklanmak için bir ortam sağlayacak ve belirli durumlara karşılık veren cevaplar sunacak.



Bienal, ansiklopedik müzelerden laboratuvarlara, atölyelere ve akademiye kadar, daha önce denenmiş ve onaylanmış eğitim modellerini kullanarak, sorgulayarak ve yeniden çerçeveleyerek anlamlı bir diyalog ve tasarım ortamı oluşturabilir mi? Tasarımın kendisi insanların bilgilerini ve cehaletlerini, tecrübelerini ve meraklarını paylaşabilecekleri cesur bir alan hâline gelebilir mi?



Okullar Okulu, Türkiye ve dışından, farklı yaşlardan, disiplinlerötesi uygulamacıların katılımı sayesinde eski ve yeni bilgiyi, akademiyle amatörlüğü, profesyonellikle kişiseli bir araya getiriyor ve sonuçlara olduğu kadar sürece de odaklanıyor. Bu karmaşık ve iddialı ekosistemin eylemcileri hep birlikte yeni bilgiler yaratacak, yürürlükteki sistemlere alternatifler arayacak ve radikal bir çoğulculukla tasarım disiplininin sınırlarını zorlayacak.

Bienal nedir?

Etimolojik olarak “Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince bi- "iki" ve Latince annus "yıl" sözcüklerinin bileşiğidir.” anlamı çıkmaktadır.



Bienal her iki yılda olur herhangi olaydır. Sanat dünyasında, büyük ölçekli uluslararası çağdaş sanat sergilerini tanımlamak için en yaygın şekilde kullanılır. Bu terim, ilk kez 1895 yılında düzenlenen Venedik Bienali tarafından popülerleştirildi. Bu deyim, " Biennale de Paris " gibi diğer sanatsal etkinlikler için ya da Berlinale'de olduğu gibi ( Berlin Uluslararası için) olarak kullanıldı. Film Festivali ) ve Viennale ( Viyana için Uluslararası Film Festivali). Bu nedenle "Bienal", tekrarlayan uluslararası olayların (örneğin üç yılda bir, Documenta , Skulptur Projekte Münster ) genel bir terim olarak kullanılır .



Bienallerin ve büyük ölçekli uluslararası sergilerin güçlü ve etkili bir sembolü, 1851'de Büyük Sergiye ev sahipliği yapan devasa ve fütüristik Londra mimarisi Kristal Saray’dır. Kristal Saray, ana sergi, toplumun kendisinin tarihsel, muhteşem bir koşulda bulunduğu tek bir sergi mekanında dünyanın temsil edilmesini yoğunlaştırmak için ilk girişimdir.



VENEDİK BİENALİ



1895'de kurulan periyodik büyük ölçekli bir kültürel etkinlik olan Venedik Bienali, bienallerin bir arketipi olarak hizmet etti. Çağdaş sanata odaklanan bir Dünya Fuarı olmak için Venedik Bienali, İtalyan kralının evlilik yıldönümünü bahane olarak kullandı ve 1861'de İtalya'nın birleşmesinden sonra düzenlenen birkaç ulusal sergi izledi.



Bienal, hemen şehir pazarlaması, kültürel turizm ve kentsel dönüşüm, Venedik'i, Büyük Tur'un sona ermesi nedeniyle kriz sonrası uluslararası kültürel harita üzerinde yeniden konumlandırması gerektiği için modeli ve Venedik resim okulunun zayıflaması. Ayrıca, Bienal'in yapıldığı Bahçeler, yeniden işlevselleştirilmesi gereken terk edilmiş bir şehir alanıydı. Kültürel açıdan bakıldığında, Bienale, o dönem güzel sanatlar müzelerinde temsil edilmemiş çağdaş sanat uygulamalarını tartışmak için iki yılda bir temel sunmak gerekiyordu. Erken Bienal modeli, günümüzde hala büyük ölçekli uluslararası sanat sergileri oluşturan bazı temel noktaları içermektedir: şehir pazarlamacılığı, enternasyonalizm, soylulaştırma konuları ve varış kültürü ile olayın muhteşem, büyük ölçekli karışımı…



Çağdaş bağlamda iki yılda bir durum değişti: 1895'te Venedik benzersiz bir kültürel olay iken, 1990'lı yıllardan bu yana dünya genelinde yüzlerce bienal düzenlendi. Bazı bienallerin geçici ve düzensiz doğası göz önüne alındığında, herhangi bir zamanda var olan biennallerdeki kesin sayı üzerinde pek az fikir birliğine varılmıştır.



Venedik çağdaş sanatın sunumunda eşsiz bir ajan olsa da, 1960'lardan bu yana çağdaş sanata ayrılmış birkaç müze, çağdaş sahneyi düzenli olarak sergilemektedir. Bir başka önemli nokta, post-kolonyal tartışmalar ve çağdaş sanat "etnik pazarlama" eleştirisi ile soruna getirilen sanatta 19. yüzyıl enternasyonalizmiyle ilgilidir ve Venedik ve Dünya Fuarının ulusal temsil sistemine karşı meydan okudu. Bunun bir sonucu olarak, hem Kristal Sarayı hem de Venedik Bienali'ni karakterize eden bir sergi alanına tüm kelimeyi çökertme eğilimi, geleneksel olarak marjinal olarak kabul edilen sahnelere sanatsal coğrafi haritanın genişlemesinden etkilenir.

HADİ NEDİR?



HADİ NEDİR NASIL OYNANIR



Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.



Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.



PARA NASIL ÇEKİLİR?



Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

