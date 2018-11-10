Hadi İpucu sorusu: Veda filminde Atatürk rolünü canlandıran oyuncular kimler 10 Kasım Hadi İpucu cevabı Veda filminin detayları nedir

Hadi İpucu yarışması bu akşam: Veda filminde Atatürk rolünü canlandıran oyuncular kimler? 10 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevabı Veda filminin detayları nedir? Veda filmi başrol oyuncuları kimlerdir? soruların yanıtları merak konusu olurken 10 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevabı belli oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı filmlere konu olmaya devam ediyor, 2010 yapımı Veda filmi de bunlardan biri. Filmde sadece Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor, aynı zamanda bir döneme ışık tutuluyor. Veda'nın başrolünde Sinan Tuzcu yer alırken gençliği, çocukluğu ve yaşlılığını da 4 farklı karakter canlandırdı. 10 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevabı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında anılıyor. Bu önemli günde tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran isimleri derledik. Veda filminde Atatürk rolünü canlandıran oyuncular ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Zülfü Livaneli’nin yazdığı ve yönettiği Veda, 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona girmişti. Filmde Atatürk’ün 6-7 yaşlarını canlandıran Fikret Kaan Olcay, 14-15 yaşlarını canlandıran Bartunç Akbaba, 45’li yaşlarını oynayan Sinan Tuzcu ve son dönemlerini oynayan Burhan Güven, eleştirmenlerden tam not almıştı.

VEDA FİLMİ KONUSU



Selanik’te çocukluktan başlayan arkadaşlık, önce silah arkadaşlığına sonrasında cumhuriyetle birlikte aynı ideallerin peşinde yürüyen yarım asırlık dostluğa ve ölene kadar süren kardeşliğe dönüştü. Aralarındaki dostluk o kadar büyüktü ki biri öldüğünde diğeri de hayata veda etmek istedi…



Veda, ölüme meydan okuyan bir kuşağın hikayesi. Filmde sadece Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor, aynı zamanda bir döneme ışık tutuluyor, filmde dostluk, savaş, aşk, sevgi gibi konular 'insan olmak' çerçevesinde tekrar ele alınıyor. “Veda” Salih Bozok’un anlatımıyla, bu dostluğun, Atatürk’ün hayatının dönüm noktalarının, vatanı kurtarmak için ölüme meydan okuyan bir kuşağın komutanının hikayesi anlatılıyor.

Selanik’te çocukluktan başlayan arkadaşlık, önce silah arkadaşlığına sonrasında cumhuriyetle birlikte aynı ideallerin peşinde yürüyen yarım asırlık dostluğa ve ölene kadar süren kardeşliğe dönüştü. Aralarındaki dostluk o kadar büyüktü ki biri öldüğünde diğeri de hayata veda etmek istedi…Veda, ölüme meydan okuyan bir kuşağın hikayesi. Filmde sadece Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor, aynı zamanda bir döneme ışık tutuluyor, filmde dostluk, savaş, aşk, sevgi gibi konular 'insan olmak' çerçevesinde tekrar ele alınıyor.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Hadi İpucu sorusu az önce instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışmasısının ipucusu TV+ uygulamasındaki Veda filmi oyuncularından Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci oldu.

Hadi bu akşam kendi saatinde, 20.30’da!

İpucun TV+’ta, Öne Çıkanlar film kategorisindeki Veda filminin detaylar sayfasında. 🤓 Filmi izlemeyenler ve merak edenler TV+’tan kolayca izleyebilirler. 📺

TV+ uygulamasında 60.000 joker seni bekliyor 😍 60.000 jokerden birini almayı sakın unutma! 😉

HADİ İPUCU CEVABI: Sinan Tuzcu ve Özge Özpirinçci

ATATÜRK ROLLERİNDE OYNAYAN OYUNCULARIN LİSTESİ

VEDA-SİNAN TUZCU



Sinan Tuzcu Veda filminde Ata'yı canlandırdı.



Yönetmenliğini Zülfü Livaneli'nin yaptığı Veda filmi bazı eleştirmenlerce 'vasat' bulunsa da birçok kişi tarafından da beğeni ile izlendi.



Veda'nın başrolünde Sinan Tuzcu yer alırken gençliği, çocukluğu ve yaşlılığını da 3 farklı karakter canlandırdı.

Bartunç Akbaba, Veda filminde Ata'nın 14-17 yaş dönemini canlandırdı.



CUMHURİYET - KURTULUŞ - RUTKAY AZİZ



Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Rutkay Aziz son yıllarda yoğun olarak çekilen Atatürk filmlerinden uzun zaman önce Cumhuriyet ve Kurtuluş filmlerinde karşımıza çıkmıştı.

Rutkay Aziz Cumhuriyet filminden önce TRT için çekilen Cumhuriyet dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.

1994 yılında çekilen Kurtuluş filminde Rutkay Aziz başroldeydi.

İŞ BANKASI REKLAMI - HALUK BİLGİNER



Bir reklam filminde Atatürk'ü başarıyla oynayan usta oyuncu, mükemmel bir makyajın katkısıyla da en etkileyici Atatürk portrelerinden birini canlandırmıştı.

Yeni kuşak sinemanın genç oyuncularından Alican Yücesoy 27 yaşındayken Mustafa Kemal'in 37 yaşındaki halini canlandırdı.



Son Osmanlı Yandım Ali filminde Atatürk'ü oynayan Alican Yücesoy, Dersimiz: Atatürk filminin senaristi Turgut Özakman tarafından Ata'ya en çok benzetilen oyuncu oldu.

Son Osmanlı Yandım Ali filminden bir kare.



DERSİMİZ ATATÜRK - HALİT ERGENÇ



"Dersimiz Atatürk" filminin başrolünde Halit Ergenç Ata'ya beyazperdede can verdi.

Dersimiz: Atatürk filmi, Şu Çılgın Türkler Kitabı ile ses getiren Turgut Özakman'ın bir diğer kitabından sinemaya uyarlandı.



KIRIK KANATLAR - ALİ ULVİ HÜNKAR

Bir dönem televizyonda yayınlanan Kırık Kanatlar dizisinde; Ali Ülvi Hünkar Atatürk'ü canlandırmıştı.

1961 doğumlu oyuncu Ali Ulvi Hünkar dizideki bir sahnede göğsü açık bir şekilde Atatürk'ü canlandırdığı için eleştiri almıştı.



EMRET KOMUTANIM - ARDA KURAL

İlk çıktığı dönemde yerli Leonardo Di Caprio olarak ünlenen Arda Kural da Atatürk'ü canlandıran oyunculardan biri.

Bir dönem televizyonlarda gösterilen Emret Komutanım dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü Arda Kural canlandırmıştı.

YOL AYRIMI - YAVUZ SEPETÇİ

Alev Alatlı uyarlamasıyla TRT 1'de yayınlanan Kemal Tahir 'in ölümsüz eseri Yol Ayrımı'nda Atatürk'ü canlandırdı.

ÇANAKKALE 1915-İLKER KIZMAZ: Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Atatürk'ü canlandırıyor.



ABDÜLHAMİD DÜŞERKEN - SERDAR ORÇİN

Yine bir TRT yapımı. Nihat Sırı Örkin 1908-1909 arasını anlattığı ünlü eseri Sultan Hamid Düşerken'den uyarlanan Ziya Öztan imzalı filmde Kolağası Mustafa Kemal Beyi canlandırdı.



Babam ve Oğlum filmi ile Türk sinemasında dikkat çeken önemli oyunculardan Yetkin Dikinciler, Can Dündar'ın yazıp yönettiği ve çok tartışılan Mustafa filminde Ata'yı seslendirdi.



Mustafa filmi Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilmişti. Can Dündar ise eleştirilere Ata'nın insani yönlerini de gösterdiğini söyleyerek yanıt verdi.