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Medya

Halk TV'den Çeşme yangınıyla ilgili pes dedirten yayın!

Halk TV'de Çeşme'de çıkan yangınla ilgili bir skandala imza atıldı. Halk TV, Çeşme Belediye Başkanı'nın canlı yayında ‘Orman bölge, belediye herkes burada' cümlesine rağmen ‘1.5 saat oldu: Henüz müdahale yok' altyazısı geçti.

19 Temmuz 2022 Salı 08:14 - Güncelleme:
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İzmir'deki yangın Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.

Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

'ORMAN, BELEDİYE HERKES BURADA'

Halk TV ise yeni bir skandala imza atarak yaklaşık 2 saatte söndürülen yangına 1.5 saat müdahale edilmediğini iddia etti. Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Belediye Başkanı'nın 'Orman, Belediye herkes burada' cümlesine rağmen altyazıda '1.5 saat oldu, henüz müdahale yok' altyazısı pes dedirtti.

SOYER: OGM DESTEĞİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'OGM VE İZSU'nun da desteğiyle orman yangınının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

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