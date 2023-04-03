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Medya

Hazımsızlık bitmiyor! Mine Kırıkkanat SİHA'ları hedef aldı

Katıldığı programda Bayraktar Ailesi ve yerli ve milli İHA-SİHA'ları hedef alan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat skandal sözler sarf etti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Hazımsızlık bitmiyor! Mine Kırıkkanat SİHA'ları hedef aldı
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, katıldığı programda İHA-SİHA projelerini hedef aldı.

Flash TV yayınına konuk olan Kırıkkanat, askerlerin Özdemir Bayraktar'ın projelerini desteklemesini eleştirdi.

Dünyanın konuştuğu hava araçlarının yerli ve milli olmadığını savunan Kırıkkanat şunları söyledi: Askerlerimiz Özdemir Bayraktar'ın peşinde. Yaptıklarına bakıyorsunuz montaj sanayiinden ibaret. Bunu bu kadar da abartmaya gerek yok. "Yerliyim, milliyim" Yeniçeri şeyi gibi elinde bayraklar, davullarla bizi yalan bir propagandanın esiri etmenize gerek yok. Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Çünkü bu yerli ve milli bir sanayi değil.

Programda bulunan Emekli Amiral Türker Ertürk de Kırıkkanat'a destek verdi.

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