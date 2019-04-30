Hem yarıştılar hem de eğlendiler! Yeni nesil yayıncılık sloganıyla başarılı programlara imza atan 360 ekranlarında yarışma tutkunlarının severek izledikleri Alper Ateş’le Ben Bilirim’de dün gece yarışmacılar ve ekran başındaki seyirciler hem yarıştılar hem de eğlendiler.