İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 13 Mart 2021 İbo Show 17. bölüm konukları

12 Mart 2021 Cuma 11:11 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:11

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 17. bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 13 Mart 2021 İbo Show konukları...

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu hafta Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 17. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. 13 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna karakterini canlandıran Volkan Severcan olacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 17. bölüm fragmanı yayınlandı.





İbo Show'un bu hafta yayınlanacak 17. bölümünün Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.

Star Tv'de yayınlanan İbo Show, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da müzik ziyafetiyle izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.