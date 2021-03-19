İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show 20 Mart 2021 konukları

19 Mart 2021 Cuma 17:49 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 17:49

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 18. bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de müzik dolu bir gecede Star'da izleyicisiyle buluşacak. Peki Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 20 Mart 2021 konukları

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show konukları belli oldu.

İbo Show'un bu hafta Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 18. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak.

Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. 20 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olacak...

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan 'İbo Show', bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş'i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan 'İbo Show'; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı konuşuluyordu. Yapımcı Polat Yağcı iddialara yanıt vermişti. Yağcı açıklamasında "İddialar tamamiyle yalan. Çekimlere devam ediyoruz" ifadeleriyle final iddialarını yalanlamıştı.

BAĞLAMACISI "MOTOR ALİ" İDDİALARI YALANLADI

İbo Show'un final yapacağı iddialarına Youtube hesabından yaptığı açıklamada böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını belirtti. Motor Ali lakaplı bağlama ustası Ali Yılmaz, Reytinglerde ilk 10'da yer alan İbo Show'un final yapmayacağını, çekimlerinin devam ettiğini söyledi.

Star'da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen 'İbo Show', yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.