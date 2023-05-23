İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin ihramlarına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine cevap veren İletişim Başkanı Altun, temiz siyaseti savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya özgürlük vadeden ve KHK'lıların hepsini görevlerine iade edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın kendine verdiği desteği gözler önüne seren videodan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ithamlarda bulundu.

"BU AZİZ MİLLET GEREKEN DERSİ VERECEKTİR"

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan her hakaretin, her hain saldırının hesabını sordu. Yine soracak Allah'ın izniyle. Bu aziz millet terör örgütlerine destek veren, onların temsilcileriyle kapalı kapılar ardında gizli kapaklı pazarlıklar yapan ve kendisini aptal yerine koyarak bir hafta içinde kılıktan kılığa giren sözümona siyasetçilere gereken dersi verecektir. Biz, dış güçlerin içimize serpmeye çalıştığı nefret tohumları yeşermesin diye çalışmaya, temiz siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz sevgi kültürünü büyütmenin derdindeyiz. Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz."

"TESCİLLİ SAH-TE-KAR"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Bakan Varank paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi oy sayımı devam ederken söylediği "öndeyiz" manipülasyonunu alıntılayarak, "Tescilli sah-te-kar" ifadelerini kullandı.

"SAHTEKARLIK, MONTAJ, KASET BUNLAR SENİN VAROLUŞ SEBEBİN"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da, Kılıçdaroğlu'nun kaset ile CHP'nin başına geldiğine dikkati çekerek, "Sahtekarlık, montaj, kaset bunlar senin varoluş sebebin. Bahar vadettiğin kandildeki dostlarının sana destek mesajları ile hazırlanmış kamuoyuna açık bir videonun neresi montaj. Senin kimlere bahar vadettiğini bildiği için bu aziz millet sana geçit vermedi sahtekar." dedi.

"DESTEK VERMEYEN PKK'LI TERÖRİST KALMADI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte terör örgütü PKK'dan gelen destek mesajlarını anımsatan AK Partili Kabaktepe, Kılıçdaorğlu'nun kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olduğunu, yine kaset kumpasıyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çektirdiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Kasetle CHP Genel Başkanı olmuşsunuz. Başka bir kaset kumpası ile rakibiniz Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirmişsiniz. 2 aydır size destek vermeyen PKK'lı terörist kalmadı. Açık açık YPG terör örgütü değildir dediniz. Şimdi size ne diyelim? Kasetçi mi yalancı mı?"