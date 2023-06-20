İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5671
  • EURO
    25,7434
  • ALTIN
    1466.1
  • BIST100
    5232.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • İmamoğlu ikinci restini çekti: Değişim olmak zorunda
Medya

İmamoğlu ikinci restini çekti: Değişim olmak zorunda

Seçimler sonrası kaybederek büyük bir hezimete uğrayan CHP'de koltuk kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce de CHP'de değişimin olması gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, son yaptığı açıklamayla kararının arkasında olduğunu söyledi. İmamoğlu, 'Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var.' dedi.

20 Haziran 2023 Salı 15:16 - Güncelleme:
İmamoğlu ikinci restini çekti: Değişim olmak zorunda
ABONE OL
14-28 Mayıs tarihlerinde CHP ve ortakları peş peşe büyük bir yenilgi alarak hezimete uğradı. Seçim sonrası CHP içerisinde değişim ve hesaplaşmalar yaşandı. Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürekli istifa çağrıları yapıldı. Talepleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, kulak tıkayarak görmezden geldi.

İMAMOĞLU İKİNCİ RESTİ ÇEKTİ

Son olarak bir projenin imza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Eğer değişim olmazsa yerel seçimi de kaybederiz" dediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

29 Mayıs sabahı sosyal medya hesabından ilk mesajı 'Değişim' diyerek veren ve genel başkanlık koltuğuna adaylığını ortaya koyan İBB Başkanı İmamoğlu parti içinde adeta kazan kaldırdı.

Son olarak İmamoğlu ilk çağrısının arkasında durarak CHP için değişim çağrısını yineledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, değişim diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Yanlış yaptıkları şeylerin olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır." dedi.

"DEĞİŞİM ŞART" DEDİ

İmamoğlu, bu konunun çok detayı ve konuşulan içeriği olduğunu, bunu partili arkadaşlarıyla konuştuklarını belirtti. Öte yandan "Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek" diyen İmamoğlu, değişimin şart olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.