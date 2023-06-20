İmamoğlu ikinci restini çekti: Değişim olmak zorunda

29 Mayıs sabahı sosyal medya hesabından ilk mesajı 'Değişim' diyerek veren ve genel başkanlık koltuğuna adaylığını ortaya koyan İBB Başkanı İmamoğlu parti içinde adeta kazan kaldırdı.
Son olarak İmamoğlu ilk çağrısının arkasında durarak CHP için değişim çağrısını yineledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, değişim diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Yanlış yaptıkları şeylerin olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır." dedi.
İmamoğlu, bu konunun çok detayı ve konuşulan içeriği olduğunu, bunu partili arkadaşlarıyla konuştuklarını belirtti. Öte yandan "Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek" diyen İmamoğlu, değişimin şart olduğunu kaydetti.