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Medya

İngiliz basını küresel kargaşanın çözümü için adres gösterdi: Tüm dünya Türkiye'yi dinlemeli

İsrail-Hamas çatışmasıyla küresel kargaşanın arttığına dikkat çeken İngiliz basını, Türkiye hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yapan İngiliz basını, 'Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi19 Ekim 2023 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
İngiliz basını küresel kargaşanın çözümü için adres gösterdi: Tüm dünya Türkiye'yi dinlemeli
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik katliamı devam ederken İngiliz basınında Türkiye hakkında çarpıcı bir analiz yazısı yayımlandı.

Dünyanın karmaşık küresel zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan analiz yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunuldu.

Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçün hâlâ çözümlediği belirtilirken küresel kargaşanın İsrail-Hamas çatışmasıyla artışa geçtiğine dikkat çekildi.

İNGİLİZ BASINI: TÜM DÜNYA TÜRKİYE'Yİ DİNLEMELİ

Türkiye'nin güvenilir bir uluslararası müttefik olarak ortaya koyduğu etkiyi herkesin görmesi gerektiği kaydedilen yazıda, "Türkiye, Batı ve Doğu dünyaları arasında geçiş kapısı olarak jeopolitik açıdan eşsiz bir konuma sahiptir. Türkiye, hem konumu hem de çevre bölgelerdeki tarihi rolü itibarıyla bölgeyi çok daha iyi anlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Putin'i tahıl koridoru konusunda ikna eden Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının ardından kilit bir 'orta güç' ve arabulucu olarak ortaya çıktığından bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferiyle Türkiye'deki büyük popülaritesini bir kez daha kanıtladığından söz edilen yazıda, "Bu ona önemli bir uluslararası ses olarak daha fazla meşruiyet ve istikrar sağlıyor" denildi.

Türkiye'yi dünyanın dinlemesi gerektiğine vurgu yapılan analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Çoğu zaman sadece bölgesel bir güç olarak görülüyor ancak bu, Türkiye'nin konumunu temelde yanlış gösteriyor. Batı ile Doğu'nun kavşağında yer alan Türkiye, uluslararası bir güçtür çünkü nüfuzu Polonya gibi tek bir bölgeyle sınırlı olmaktan çok uzaktır. Türkiye'nin uluslararası konumu ve nüfuzu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye uluslararası istikrarsızlıklardan ve çözülmesi gereken uluslararası sorunlardan bahsederken dünyanın da bunu dikkate alması gerekiyor.

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