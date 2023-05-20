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Medya

İngilizlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı: Dünya Türkiye'yi izliyor

İngiliz medyası, Türkiye'deki seçimlerin dünya tarafında neden yakından takip edildiğini sorguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle iletişimi açık tuttuğunu vurgulayan İngiliz medyası, 'Türkiye'nin çoklu ilişkileri ve bunları idare etme yeteneği değerli olduğunu kanıtladı' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
İngilizlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı: Dünya Türkiye'yi izliyor
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Dünya kamuoyu Türkiye'deki seçimleri yakından takip ederken İngiliz medyası "Dünya neden cumhurbaşkanlığı yarışını izliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır iktidarda olduğunu, hem doğu hem de batı ile bağlar kurduğunu yazan İngiliz basını, muhalefetin 2. turda durumu tersine çevirmesinin zor göründüğünü belirtti.

İNGİLİZLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAYRANLIĞI: DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR

İngiliz medyasına konuşan AB'nin eski dış politika şefi Baroness Ashton, "Türkiye'deki seçimler Avrupa'yı, Asya'yı ve tabii ki hepimizin boğuştuğu tüm küresel sorunlar karşısında çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında değerli diplomatik girişimlerde bulunduğu, iki ülke arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdığı ve bunun en somut örneğini tahıl anlaşmasıyla ortaya koyduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'ye kadar herkesle iletişimi açık tuttuğu vurgulandı.

Haberde, "Türkiye'nin çoklu ilişkileri ve bunları idare etme yeteneği değerli olduğunu kanıtladı" ifadeleri yer aldı.

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