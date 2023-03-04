Millet İttifakı'nın toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda partisiyle istişare etmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'ret oyu' verdiklerini açıkladı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI

Akşener, anketlerde ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ancak Millet İttifakı'nda bu önerinin kabul edilmediğini söyledi, iki belediye başkanına çağrıda bulundu.

Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" dedi.

AKŞENER KOALİSYONDAN AYRILDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönmüştür" açıklamasını yaparak Altılı Masa'dan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ise Akşener'in çıkışına karşılık yaptığı ilk açıklamada "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

TWITTER'DA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), ile Twitter'da atıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" diyen Değirmenci'ye Jahrein, "Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir! Hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi.

Değirmenci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak, "Bu genç yaşında Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gidebilir misin yoksa oyuncu koltuğundan kalkmak zor mu gelir?" diye sordu.

İşte o tweetler: