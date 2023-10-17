Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Aşkelon'dan gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.



Canlı yayına bağlanan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, "22 bin binanın Gazze'de yerle bir edildiğini biliyoruz" dedi. Sınır hattındaki askeri hareketliliğin arttığına dikkat çeken 24 TV Muhabiri, "İsrail güçleri teyakkuz halinde. Muhtemel kara harekatının Gazze'nin kuzeyinden başlaması öngörülüyor" dedi.