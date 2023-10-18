Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.



Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 12. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.



İSRAİL GAZZE'Yİ "ÖLÜM KAMPI"NA ÇEVİRİYOR!

24 TV Muhabiri Ayçiçek, İsrail'in dün gece hastaneye gerçekleştirdiği katliamının ardından yaşamını yitirenlerin sayısının bine yükselmesinden endişe edildiğini belirtti.

Yerlerinden edilen 1 milyon Gazzelinin çoğunun hastanelere sığındığını kaydeden Ayçiçek, "El-Ehli Baptist Hastanesi bombalanan ilk hastane değil. Gazze'de sadece 22 hastane faaliyet gösterebiliyordu. Ancak onların sayısı her geçen gün biraz daha azalıyor. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki İsrail Gazze'yi bir ölüm kampına çevirmeye çalışıyor" dedi.

FİLİSTİN'DE BÜYÜK PROTESTO HAZIRLIĞI



24 TV Muhabiri bugün hem Kudüs'te hem de Batı Şeria ve Ramallah'ta büyük protestoların düzenlenmesinin beklendiğini de aktardı.