Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 6. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Bölgedeki tansiyonun her geçen gün arttığını belirten 24 TV Muhabiri Ayçiçek, Gazze'ye yardım amaçlı bir insani koridorun açılmasının 2 milyon sivilin hayatı için çok önemli olduğunu vurguladı.

SDEROT HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ



24 TV Muhabiri Ayçiçek, "Sderot hayalet şehre döndü. İsraillilerin büyük kısmı evini terk etti. Hamas'ın saldırılan çoğu Aşkelon'a yönelik" ifadelerini kullandı.

