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  • İsrail'in ''70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla hastaneden çıktı'' yalanı ifşa oldu
Medya

İsrail'in ''70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla hastaneden çıktı'' yalanı ifşa oldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'İsrail ordusunun resmi hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla Kemal Advan Hastanesi'nden çıktı' iddiası doğru değildir' denildi.

15 Aralık 2023 Cuma 18:36 - Güncelleme:
İsrail'in ''70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla hastaneden çıktı'' yalanı ifşa oldu
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in "70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla Kemal Advan Hastanesi'nden çıktı" yalanını ifşa etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail ordusunun "Kemal Advan Hastanesi'ni 4 saat içinde boşaltın" şeklinde tehditler gönderdiğini belirtmiştir.

İsrail ordusu, tehditlerin ardından 12 Aralık'ta hastaneyi basmış ve tüm sağlık çalışanlarını bir yere toplamıştır.

Hastanelere yönelik saldırı ve baskınları meşru göstermek için, sağlık çalışanı oldukları belirlenen kişilerin ellerine silah verilip görüntüler kaydedilmiştir.

Görüntüler incelendiğinde, tutarsızlık ve manipülasyonlar açıkça görülmektedir.

Bir fotoğrafta 4 kişinin silah taşıdığı görülmektedir. Aynı kişiler silahları teslim ederken, ellerine tutuşturulan teçhizatın değiştirildiği tespit edilmiştir.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdo, fotoğraftakilerden birinin doktor Naser Imad Almadhoun bir diğerinin ise Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan bir hemşire olduğunu duyurmuştur.

Görüntülerde, silah taşıyanların geldiği yönde, üzerlerinde sağlık çalışanı üniforması olan kişilerin de bulunduğu, hatta teçhizatlar arasında gezinen birinin üzerinde halen sağlık çalışanı kıyafeti olduğu da açıkça görülmektedir.

"Hamas üyesi" oldukları iddia edilen kişiler yakalanırken ortamdaki rahatlık ile farklı açılardan yapılan çekimler, İsrail propagandasına malzeme olacak görüntülerin kurgulandığını ortaya koymaktadır.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Kemal Advan Hastanesi
  • İsrail

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